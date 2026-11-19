Ieri la prima data di un tour dei Pinguini Tattici Nucleari in quattro piccoli club, quelli che li hanno accolti quando stavano cominciando circa un decennio fa. Il 4 dicembre fuori Replay, il nuovo attesissimo album

Non esiste in Italia un progetto musicale che poteva fare quello che ieri hanno fatto i Pinguini Tattici Nucleari al Monk di Roma. Non perché gli artisti che raggiungono un certo livello non sono più in grado di suonare in luoghi più piccoli, in quei club che li hanno accolti quando ancora erano una band della provincia bergamasca che se ne andava in giro nei weekend con un furgoncino scassato che durante la settimana, ormai la storia è stranota, portava anziani a rifarsi i denti in Croazia. Il punto è che a certi artisti, sicuramente tutti quelli che ormai viaggiano a “livello stadio”, non interessa evidentemente più quella dimensione, il loro rapporto, siamo sicuri, altrettanto stretto, è però con una platea più vasta e inevitabilmente più impersonale.

I Pinguini in un piccolo club non è un vezzo, è un modo per riappropriarsi di qualcosa. Genuinamente, un tuffo nel passato che probabilmente hanno sentito doveroso visto che tra poco la giostra mainstream ricomincerà a girare: un disco, Replay, poi un tour negli stadi, un altro viaggio ad alta quota. I Pinguini però, ci sembra ormai evidente, amano stare con i piedi per terra, non solo per banale modestia, ma perché quella è la terra che li nutre. Dunque, lo show al quale abbiamo assistito ieri potrebbe rappresentare un punto e a capo dopo l’esplosione che, ci sarà concesso, localizziamo nella loro cronologia prima della partecipazione al Festival di Sanremo, dove la band sbarcava con un sold out al Forum D’Assago già incassato, e poi, certo, il Festivàl, i tour nei palazzetti e poi il passaggio immediato negli stadi, che prima dovevano essere due, come accade adesso con fenomenini pop di passaggio, poi si trasformano, in una manciata di ore, in otto in sei città diverse, un vero e proprio tour, in cui ci si rende conto che il largo pubblico ha una sete indomabile per la musica di questi ragazzi.

Il live di Roma

Questo è quello che è successo ieri, una specie di sintesi della storia dei Pinguini, a metà strada tra la nostalgia di tornare circa un decennio dopo al Monk di Roma e alcune delle loro maggiori hit. Un repertorio che si fa sempre più ricco che si fa un giro in una dimensione alternativa che sembra divertire tantissimo la band, forse deresponsabilizzata dalla grande venue, dalla grande platea, dallo stadio, dove non ci si può permettere di lasciare al caso nemmeno le virgole. Sul palco i Pinguini si abbracciano, si passano la palla, Zanotti trova, come sempre, il modo di ricordare che parliamo di una band, infatti se la cantano tutti, vengono sfidati dal pubblico su pezzi remoti del repertorio, come fosse un falò di Ferragosto tra vecchi amici, raccontano aneddoti (molto divertente l’imitazione di Zanotti di Amadeus che lo chiama per convocarli al Festival).

E no, non si tratta di promozione, i Pinguini Tattici Nucleari hanno raggiunto uno status per cui non hanno bisogno di inseguire nessuno, né la stampa (gli accreditati stavano larghi sulle dita di una mano) né tantomeno un pubblico che è sempre rimasto estremamente coinvolto nel progetto. Non solo ciecamente fedele. Due cose assai differenti. Sarebbero potuti andare da Fazio (l’altro, non parente, ndr), se la sarebbero potuti risolvere con un paio di interviste su qualche giornalone e poi godersi l’eclissi di biglietti che li attende. La macchina è oleata alla perfezione, tutto funziona alla grande, andrebbe dritta e sciolta anche con il pilota automatico.

Invece oltre alle interviste, non sappiamo quante, sappiamo solo che ne troverete una anche qui su Open, oltre ai giri promo che, immaginiamo, gli toccheranno tra podcast e radio, hanno voluto ritrovare se stessi in un piccolo grande show, la gioia, abbiamo avuto l’impressione, di essere band, forse anche la ricerca di una precisa identità che vada probabilmente oltre l’apparire, il successo, i flash e i numeri, un tema che, hanno già anticipato, riguarderà da vicino il nuovo lavoro. I Pinguini si applicano in questo senso, hanno studiato una narrativa che davvero non lascia indietro nessuno e che ci sembra la più sana, specialmente guardando allo spettro degli artisti dai grandi numeri.

Maturare sempre, crescere mai

Un pubblico rimasto contento, ovviamente, se parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari il sold out al Monk di Roma suona come un banale raduno, ma non stupito. Nonostante ce li avesse lì, a pochi metri di distanza, nonostante abbiano parlato con loro, nessuno sembrava più o meno soddisfatto rispetto ai live negli stadi, nessun isterismo di massa, e c’è un motivo ben preciso: i Pinguini, stadi o club, rimangono sempre se stessi. Maturano musicalmente, questo è chiaro, dominano la grammatica del palco con più consapevolezza, e ci mancherebbe, giocano bene con i propri brani, ma non hanno mai disabituato il proprio pubblico ad avere un contatto sempre diretto.

Questo piccolo giro dei club, che proseguirà stasera al Covo di Bologna, il 24 allo Spazio 211 di Torino e si concluderà il 25 ai Magazzini Generali di Milano, è un regalo, un plus, qualcosa che poteva serenamente non esserci e invece c’è. Un qualcosa che, nonostante parliamo di una band con oltre dieci anni di carriera e un repertorio sempre più consolidato, ci fa capire ancora meglio il segreto, l’asso nella manica di Zanotti e compagni. E non si tratta di concetti spiattellati, ruffiani, spudorati, plastificati o retorici, basta ascoltare le canzoni, che restano ancora il mezzo attraverso il quale Pinguini e pubblico compongono questa variopinta comunità. E accorgersi che i Pinguini sono tra i pochissimi in Italia capaci ancora di raccontare semplicemente delle storie, sono tra i pochissimi in Italia che rappresentano qualcosa, che non si parlano addosso, dei musicisti di grande generosità. Un mix che permette ai brani di rimanere incisi nei cuori di così tante persone e di così tante età diverse.

Il manifesto Ringo Starr

Basta ascoltare Ringo Starr, ascoltarla liberandoci da quel groove britannico coinvolgente che invita al saltello, dalla sensazione di hit assoluta, dall’abitudine, dato che è il pezzo di Sanremo, la vignetta che accerchia il «Boom!». Quella leggerezza, quel ritornello geniale che dice che «la mia vita non è niente di speciale», nella quale ci si dichiara apertamente Ringo Starr e non John appunto, va oltre il successo e diventa un grido liberatorio per tutti i Ringo Starr di una generazione affossata moralmente dai John. I Pinguini riescono meravigliosamente bene a rimanere sopra e sotto il palco, non smentiscono mai la propria anima permettendo un’immedesimazione totale.

Così la musica dei Pinguini diventa un rifugio comodo, illuminato, arredato con talmente tanto gusto che anche quando getti una luce su anfratti più oscurati dal tempo, su canzoni dimenticate come Le Gentil o Cancelleria (che pezzo!), così come su 94, il brano che aprirà (benissimo) Replay ed è stato suonato per la prima volta live, il pubblico non si scompone, non rimane spaesato. Chiaro, poi sono stati suonati anche alcuni dei loro pezzi migliori: Bergamo, Dentista Croazia, Tetris, Islanda, Ridere e, sul finale, Pastello bianco, un brano davvero eccezionale, ma non abbiamo mai avuto l’impressione che ci fossero alti e bassi, cali di attenzione o attese insofferenti del pezzo giusto per attaccare la videocamera dello smartphone e provare a catturare un ricordo. Zanotti ha detto: «Il prossimo disco parlerà del passato, del presente e del futuro», ma quello dei Pinguini è già scritto: la loro musica è riconoscibilissima, la scrittura di Zanotti ha una struttura sempre più solida e il pubblico continuerà a desiderare di specchiarsi nelle loro canzoni. Perché in fondo, per un’intera generazione, i Pinguini sono diventati proprio questo: uno specchio. La soluzione all’enigma alla fine infatti si trova sempre dentro una canzone: «Ci vuole tanto tanto cuore».