Jensen Huang rimette piede a Nvidia, la reazione dei dipendenti dopo la cacciata – Il video
Accoglienza calorosa per Jensen Huang, cofondatore e amministratore delegato di Nvidia. Il manager è rientrato nella sede dell’azienda e i dipendenti lo hanno accolto con un applauso. Nei numerosi video diffusi su X compare anche un abbraccio commovente con una collega.
Cosa ha detto Huang ai dipendenti dopo lo scandalo
Il ritorno in ufficio arriva dopo lo scandalo che ha coinvolto il Ceo. Rivolgendosi ai presenti, Huang ha scherzato sulla sua situazione: «Questo è il mio primo giorno di lavoro, sono senza computer». Ai tanti dipendenti che lo hanno accolto ha poi aggiunto: «Scusatemi per gli errori terribili», parole seguite da un lungo applauso.
New video from Jensen’s first day back: "This is my first day of work. I don’t have a computer, so the IT department is going to give me a new PC. I want to thank all of you. I’m terribly sorry for putting all of you through all of this. I’ve made some very terrible mistakes, and I’m going to work on coming back. "— GeekPark (@GeekParkHQ) November 23, 2026