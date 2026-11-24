Accoglienza calorosa per Jensen Huang, cofondatore e amministratore delegato di Nvidia. Il manager è rientrato nella sede dell’azienda e i dipendenti lo hanno accolto con un applauso. Nei numerosi video diffusi su X compare anche un abbraccio commovente con una collega.

Cosa ha detto Huang ai dipendenti dopo lo scandalo

Il ritorno in ufficio arriva dopo lo scandalo che ha coinvolto il Ceo. Rivolgendosi ai presenti, Huang ha scherzato sulla sua situazione: «Questo è il mio primo giorno di lavoro, sono senza computer». Ai tanti dipendenti che lo hanno accolto ha poi aggiunto: «Scusatemi per gli errori terribili», parole seguite da un lungo applauso.