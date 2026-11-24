L'annuncio dell'amministratore delegato del colosso degli idrocarburi

Lo stop al gas russo «sarà un problema per l’approvvigionamento e i prezzi». Mentre Eni è pronta a mantenere il price cap sul carburante fino alla fine dell’anno. L’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi ha parlato a margine degli Stati generali dell’energia organizzati da Forza Italia alla Camera. E ha anche risposto a chi gli chiedeva .se lo stop dal primo gennaio all’import europeo di gas russo legato alle sanzioni sarà un problema.

Approvvigionamento e prezzi

«Sarà un problema per l’approvvigionamento e per i prezzi, perché si riduce l’offerta drasticamente e difficilmente altre aree, anche se il Qatar dovesse riaprire completamente, potranno dare tanto contributo. Quindi ci sarà minore offerta e i prezzi saranno più alti», ha spiegato Descalzi. «Dobbiamo considerare anche che gli stoccaggi europei, non per l’Italia ma per tutta l’Europa, sono già molto bassi, mentre per l’inverno dipenderà molto dalla climatica: se sarà rigido, 20 miliardi di metri cubi all’anno che spariscono dall’Europa senza possibilità di recupero possono creare dei problemi», ha aggiunto.

Eni e il price cap

In ogni caso Eni è comunque intenzionata a prorogare il price cap sui carburanti fine a fine anno. «Sì, c’è questa intenzione», ha risposto ai giornalisti. «Penso proprio che entro oggi ci saranno delle possibili novità».

Perché il prezzo dei carburanti salirà

Da oggi, martedì 24 novembre, scade il taglio alle accise sul diesel, entrato in vigore lo scorso 10 novembre con un decreto interministeriale con lo scontro di 4,88 centesimi al litro, IVA inclusa. Lo strumento delle accise mobili era stato finanziato sfruttando l’extra gettito IVA e, stando alle stime delle associazioni, il taglio avrebbe portato a un risparmio di 2,44 euro su un pieno di 50 litri, oltre che un abbassamento dei prezzi a 1,94 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro al litro per il gasolio.

Quali sono le stime dei listini

Con il mancato rinnovo, però, l’aliquota tornerà automaticamente al livello ordinario fissato a inizio gennaio 2026: 672,90 euro ogni 1.000 litri, pari a 67,29 centesimi al litro, Iva esclusa. E l’assenza di un nuovo decreto interministeriale potrebbe portare un aumento dei prezzi dei carburanti, soprattutto nei distributori delle compagnie che non hanno applicato il price cap. Il prezzo medio del gasolio potrebbe aumentare a 2,246 euro al litro e fare un pieno potrebbe costare fino a 2,44 euro in più rispetto alle quotazioni attuali. Ma l’effettivo impatto sui cartelloni dei distributori dipenderà anche dall’andamento delle quotazioni petrolifere internazionali e dalle scelte commerciali delle singole compagnie.