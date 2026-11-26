La posizione della premier dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato. E l'assenza al congresso dell'Anm perché «non ci sono le condizioni per partecipare». Un commissario farà le sue veci

Giorgia Meloni sfida i giudici. Che chiedono l’adeguamento degli stipendi degli anni passati. Quasi un miliardo secondo il governo Meloni. La premier ha anche deciso di non andare al congresso dell’Anm in programma sabato 28 novembre. «Non sussistono le condizioni», fanno sapere fonti di Palazzo Chigi.

La premier e i giudici

Il Consiglio di Stato ha dato ragione all’Associazione Nazionale Magistrati sugli aumenti e ha dato tempo alla presidenza del consiglio fino al 31 gennaio per il saldo. Dopodiché saranno i giudici a procedere. Con la sentenza «di ottemperanza» pubblicata ieri dalla settima sezione, fa sapere Repubblica, all’esecutivo è stato chiesto di dar seguito al verdetto precedente, che aveva già dato ragione all’Anm, il 13 ottobre scorso. Dopo la sentenza Meloni ha scritto al presidente dell’Anm Giuseppe Tango. Per «prendere atto» di questa pronuncia bis. L’associazione «ha legittimamente scelto» la via giudiziaria per ottenere «quasi un miliardo tra arretrati e adeguamenti». Decisione che il governo «rispetta, ma che non modifica la posizione del presidente del Consiglio».

La tesi

Perché secondo la premier «in una fase economica complessa, nella quale famiglie, lavoratori e imprese chiedono che ogni risorsa sia destinata a sostenere l’Italia». Per questo Meloni «non ritiene di poter firmare un decreto che comporterebbe l’erogazione di somme fino a circa 100 mila euro a persona, tra arretrati e aumenti». Perché i magistrati sarebbero «una categoria che percepisce già retribuzioni medie superiori a 137 mila euro lordi annui». Dunque per il governo, «qualora il Consiglio di Stato lo ritenga necessario, sarà nominato un commissario e ciascuno si assumerà le proprie responsabilità». E visto che il «contenzioso» è aperto, «non sussistono le condizioni» perché Meloni partecipi al congresso dell’Anm di sabato.

La storia

La storia comincia nel 2021 con il governo di Mario Draghi. Per il triennio 2018-2020 viene riconosciuto un aumento del 4,85%. Per la legge gli stipendi dei giudici si adeguano ogni tre anni alla crescita delle retribuzioni del pubblico impiego, rilevata dall’Istat. L’Anm contesta il metodo di calcolo e il 9 luglio 2025 il Consiglio di Stato annulla il decreto. L’Istat rifà i conti e il 31 dicembre certifica un incremento del 6,22%. Ma il Dpcm che serve all’adeguamento non arriva. A giugno il Consiglio di Stato chiede spiegazioni. A ottobre constata l’assenza di risposte. Il 18 Meloni dice che non firmerà. Per ora i giudici non nominano un commissario, come chiesto da Meloni. Dev’essere la premier a firmare. Ma se l’inadempienza prosegue, l’Anm potrà chiedere un intervento sostitutivo.