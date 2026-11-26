Un appunto di Falcone chiama in causa il Cavaliere e Vittorio Mangano. E precede la testimonianza di Cancemi sui soldi a Fininvest. Le indagini di Boccassini fermate dal massone Tinebra. E la fuga di notizie che rovinò l'indagine

Un appunto scritto con la grafia chiara e pulita di Giovanni Falcone: «Cinà in buoni rapporti con Berlusconi. Berlusconi dà 20 milioni ai Grado e anche a Vittorio Mangano». E una storia che si intreccia tra le indagini del giudice di Capaci e Gianni De Gennaro. Prima suo braccio destro nelle inchieste su Cosa Nostra. E poi esautorato dalle indagini, secondo le testimonianze di chi c’era all’epoca. Nel mezzo, la storia non di uno ma di due pentiti che parlano di Silvio Berlusconi tra 1989 e 1994. E di una fuga di notizie che ha rovinato l’indagine.

Il biglietto di Falcone

Il biglietto con l’appunto di Falcone, spiega oggi Repubblica, riemerge ufficialmente nel 2017. Giovanni Paparcuri ritrova alcuni appunti del magistrato durante l’allestimento del museo in memoria del giudice al tribunale di Palermo. In quei fogli c’erano altri appunti finiti nella verbalizzazione. Il nome di Berlusconi invece non compare. Il giorno è il 6 novembre 1989. Falcone sta ascoltando Francesco Marino Mannoia. Qualche anno dopo sarà Salvatore Cancemi a ripetere più o meno le stesse cose, facendo il nome dello stalliere di Arcore che secondo Marcello Dell’Utri è stato uomo d’onore perché non ha mai fatto nomi.

I verbali

«Spesso, prima delle deposizioni, c’era una riunione tra Falcone, De Gennaro e Marino Mannoia per fare il punto sui temi da affrontare nel corso della giornata», racconta al quotidiano Maurizio Ortolan, l’ispettore del Nucleo diretto da De Gennaro, che batteva a macchina le parole del pentito per predisporre il verbale. «Ogni giorno, facevamo anche la scorta al collaboratore, da Casal del Marmo all’istituto superiore di polizia. C’era un rapporto strettissimo fra il Nucleo centrale anticrimine e Marino Mannoia, qualche volta veniva pure nel nostro ufficio».

Il 1994

De Gennaro e i suoi investigatori si occupavano soprattutto di sviluppare le dichiarazioni del collaboratore. Tranne in un caso. Le frasi su Berlusconi. Poi arriva il 1994. La pm Ilda Boccassini, in servizio alla procura di Caltanissetta, incarica la Dia di fare approfondite indagini per cercare riscontri alle dichiarazioni di Cancemi. «Le dichiarazioni di Cancemi, del febbraio e marzo 1994, segnarono un prima e un dopo. Prima, la dottoressa Boccassini aveva autonomia assoluta nel condurre le indagini. Dopo, cambiò qualcosa nei rapporti con i vertici della procura», ricostruisce il luogotenente Giandomenico Fenu.

Tinebra

Secondo Fenu era stato il procuratore Gianni Tinebra a dare disposizione di non dare deleghe senza la sua firma o il suo visto: «Una cosa mai vista prima». Tinebra, che ha lavorato anche su via d’Amelio ed è sospettato di depistaggio, è risultato massone di una loggia coperta. «Con un’adeguata attività di riscontro, invero, trovandosi ancora nella piena attualità dei fatti narrati, le dichiarazioni di Cancemi avrebbero potuto avvalorarsi definitivamente. E, tra questi riscontri, sicuramente, sarebbe stato chiamato in causa, se non proprio monitorato, Salvatore Contorno, che sino a quel momento non aveva mai fatto alcun cenno a rapporti suoi o dei suoi cugini Grado con Silvio Berlusconi», scrivono i magistrati di Caltanissetta.

Cancemi e Contorno

Cancemi era stato chiaro: «Su questi fatti potrebbe essere più preciso proprio Totuccio Contorno, che secondo quanto mi ha riferito Mangano, frequentava in quegli anni Dell’Utri». Ma quel verbale, come sappiamo, finisce proprio su Repubblica a firma di Giuseppe D’Avanzo e Attilio Bolzoni. Entrambi, in tempi diversi, hanno detto che la fonte del pezzo era De Gennaro. Il quale ha negato sotto interrogatorio di aver mostrato il verbale a D’Avanzo. Secondo il deputato di Forza Italia Giorgio Mulé, aiutando così il Cavaliere.

Il falso pentito

Proprio a luglio 1994, a due anni dalla morte di Borsellino, l’allora capo della squadra mobile Arnaldo La Barbera e il procuratore Tinebra iniziano ad ascoltare Vincenzo Scarantino, trasformandolo nel pentito della strage di via D’Amelio. Tutto falso. Ma il depistaggio allontanerà la verità su Borsellino. Fino ai giorni nostri.