Della statua, rubata nella notte tra il 20 e il 21 novembre, erano rimaste solo le scarpe. Il colpo messo a segno nel Salento, dove si indaga ancora lungo le tracce dell'opera scomparsa

Sono stati identificati i presunti autori del furto della statua in bronzo raffigurante a grandezza naturale Lucio Battisti, avvenuto la notte del 21 novembre scorso nel salentino: a Torre Squillace nel comune di Nardò. Gli agenti del commissariato di Nardò hanno denunciato due uomini di Galatone a piede libero, identificati grazie ai filmati di alcune telecamere della zona. Secondo gli inquirenti i due avrebbero agito su commissione. E, dopo aver rubato una Fiat Uno avrebbero raggiunto Torre Squillace per rubare la statua tagliandola all’altezza delle caviglie, lasciando sul posto solo le scarpe.

La statua è stata già consegnata

Dopo essere stati identificati e raggiunti dalla polizia, i due avrebbero ammesso le proprie responsabilità, affermando di aver già consegnato la statua al committente del furto. L’opera, dal peso di 100 kg, era stata inaugurata il 6 agosto 2022 sul lungomare Cristoforo Colombo, commissionata dal Comune di Nardò all’artista Dario Tarantino e poi fusa in bronzo dalla Fonderia artistica prof. Magnifico Michele di Modugno, in provincia di Bari. La consegna della statua sarebbe già stata effettuata dai due ladri a chi avrebbe commissionato il furto. Le indagini ora proseguono per tentare di recuperare l’opera dedidcata al cantautore.