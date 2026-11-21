L'opera in bronzo era stata installata nel 2022 a Torre Squillace, dove il cantautore trascorreva le vacanze con Mogol. La polizia locale esamina le telecamere per identificare i responsabili

Della statua di Lucio Battisti, sul lungomare di Torre Squillace, nel Salento, sono rimaste solo le scarpe. L’opera in bronzo a grandezza naturale dedicata al cantautore è stata rubata e spezzata all’altezza delle caviglie, lasciando sul basamento soltanto i piedi. La polizia locale ha avviato le indagini e sta esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili e ricostruire quando e come sia stata portata via la statua.

La storia della statua

La statua si trovava sul lungomare Cristoforo Colombo dall’agosto 2022, quando il Comune di Nardò (Lecce) aveva deciso di rendere omaggio al suo celebre villeggiante commissionando l’opera allo scultore Dario Tarantino. Raffigurava Battisti in una delle sue pose più riconoscibili, in piedi mentre tendeva con le dita il foulard annodato al collo. Il legame del musicista con Torre Squillace risale alla fine degli anni Sessanta e all’inizio dei Settanta, quando trascorse alcune estati nella villa dell’amico Mogol. Secondo la tradizione, proprio in quei luoghi sarebbero nate alcune delle loro canzoni più celebri, tra cui La canzone del sole e Acqua azzurra, acqua chiara.

La rabbia dei residenti

Il furto ha suscitato amarezza tra gli abitanti, per i quali la statua era diventata un elemento familiare del paesaggio. «Quella statua, che è rivolta verso il mare, non ha solo il valore della statua in sé», racconta Laura, una residente. La donna spiega di frequentare abitualmente quella spiaggia in estate. «Ha un valore affettivo per noi residenti. Se mi togli quella statua, mi stai togliendo un pezzo di casa mia che so che mi aspetta lì ogni volta che ci vado», aggiunge. Anche sui social è scattato lo sdegno. «Vergogna assoluta», si legge tra i commenti. «Non ci sono parole, non capisco come si possa arrivare a fare a un tale sfregio al nostro patrimonio», lamenta un altro residente.









