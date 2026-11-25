La sfida dello Squalo al pm sull'hard disk: non te l'ho consegnato perché non eri in grado di capirlo. La frase ambigua: «Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni». Ma i supporti sono stati manipolati prima dei sequestri. E il resto dei documenti è stato distrutto

«Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare». La frase virgolettata la riporta oggi il Corriere della Sera. A parlare, in una delle lettere-testamento lasciate prima di uccidersi nella dépendance della villa di Fonteblanda in località Querciolaie, è Gianni De Gennaro. Il destinatario è il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Che lo ha accusato di depistaggio. «Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni», è una delle frasi (ambigue) presenti. E come sfida ai pubblici ministeri lo Squalo ha fatto anche ritrovare uno degli hard disk che la procura cercava: «Non contiene nulla di importante, ma non l’ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo». Ma i supporti Samsung erano più di uno e ci sono anche due pen-drive sequestrate. E con le lettere postume De Gennaro sta guidando anche l’indagine sulla sua morte.

Le lettere-testamento

Le lettere sono in totale quattro. Due ufficiali, tra cui una «per chi vorrà pubblicarla». E due sono private. Una è stata indirizzata al custode della villa Giuseppe Soccu e ci sono indicazioni per i cani e per l’azienda agricola. Una invece è per la moglie e i figli. Tutte e due portano la data del 17 novembre. Ovvero quattro giorni prima della sua morte. L’autopsia è in programma domani 26 novembre a Firenze. I funerali saranno celebrati nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma lunedì 29 alle 12. Secondo una prima ricostruzione delle indagini De Gennaro ha deciso di uccidersi all’inizio della settimana, dopo la perquisizione della procura di Caltanissetta andata avanti tra il 12 e il 13 novembre. Poi è andato in Toscana per scrivere la sua difesa, che ha consegnato nelle lettere che ha fatto ritrovare. Infine si è tolto la vita.

Le pen drive

Gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta sono pronti a depositare l’istanza per ottenere il dissequestro delle lettere e intanto si preparano a discutere di fronte al tribunale del Riesame il ricorso contro l’arresto di Franco Pacetto e Donatella Peruzzi. Sotto indagine c’è anche il pentito il pentito Totuccio Contorno. L’udienza è fissata l’1 dicembre ma ne hanno già chiesto il rinvio. Proprio durante la perquisizione a casa di Peruzzi il Ros ha sequestrato due pen drive. Il Messaggero fa sapere che una è nominata “Stato-Mafia” e l’altra “stragi”. Insieme, il Ros ha sequestrato altri due hard disk. Uno in casa del figlio dell’ex capo della polizia, anche lui perquisito, e l’altro in quella di Massimo Carnicelli, sottufficiale della Finanza per anni nella scorta del prefetto.

La sfida

Nelle carte dell’indagine si racconta che De Gennaro ha fatto acquistare i due hard disk Samsung 980 da un terabyte nel luglio 2025 su Amazon. Uno lo ha dato a Carnicelli chiedendogli di custodirlo. L’altro è andato al figlio Giulio, al quale ha fatto anche acquistare un pc da 700 euro per consultare gli atti senza collegamento a internet. Il Fatto Quotidiano ricorda che quando il procuratore di Caltanissetta era andato a perquisirlo gli aveva chiesto di consegnare l’hard disk con i documenti sul caso Contorno. Lui aveva detto di no.

Nove giorni dopo De Gennaro ha lasciato una busta con dentro un memoriale e proprio quell’hard disk. Il tutto diretto a De Luca. Come se avesse voluto dire: «Eccolo qua caro procuratore l’hard disk che volevi tanto. Ora dimostrami che ci sono dentro carte tanto auto-accusatorie da giustificare la caccia ai miei danni durata due anni con intercettazioni e cimici sparse ovunque». E in questo modo sta guidando l’indagine sulla sua morte.

L’inchiesta

Eppure è facile immaginare che quello lasciato alla procura potrebbe essere stato modificato, eliminando e aggiungendo elementi a fini difensivi. Il secondo è stato invece sequestrato. Ma negli atti si racconta che i due supporti erano stati “parificati”. Così come non sappiamo se le analisi forensi saranno in grado di riportare a galla eventuali documenti cancellati. «L’altra sera l’ho dato a Massimo (Carnicelli, ndr) poi con calma me lo faccio ridare…”, diceva De Gennaro il 26 novembre 2025 a Peruzzi, agente del Dis, parlando di uno dei due supporti.

Nelle carte c’è scritto che «Carnicelli occultava su disposizione di De Gennaro e nell’interesse di questi, ulteriore documentazione ritenuta per lo stesso De Gennaro compromettente e custodita in formato digitale mediante hard disk». Secondo i pm «De Gennaro aveva distrutto tutta la documentazione cartacea più pericolosa (‘ho bruciato tutto’), tenendo solo le ‘carte’ meno compromettenti».