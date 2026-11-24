L'ex capitano della Costa Concordia lavorerà in un'agenzia di consulenza. La pena scade nel 2030

Francesco Schettino si occuperà di turismo. Il capitano della Costa Concordia ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza l’affidamento in prova ai servizi sociali. È tornato a casa a Meta di Sorrento. A breve comincerà a lavorare presso un’agenzia di consulenza, servizi e gestione di b&b, case vacanza e altre strutture ricettive nella penisola sorrentina. Assunto con contratto a tempo indeterminato. «Non vedo l’ora di iniziare», ha detto alla sua avvocata, Francesca Carnicelli secondo quanto riporta Repubblica.

La terza vita di Schettino

Schettino lavorerà 8 ore al giorno, a cui aggiungerà quattro ore di attività di volontariato e pubblica utilità che il 66enne ex comandante di navi da crociera dovrà svolgere come indicato dai giudici. A luglio 2030 avrà espiato la pena. Non può uscire di casa prima delle 7 e deve rientrare entro le 21. «Da quando è tornato non lo abbiamo visto, forse è dal fratello. Lasciatelo stare», dice un anziano e poi si dirige verso una piazzetta che da Meta di Sorrento si affaccia su uno dei punti più panoramici della penisola sorrentina. «Veniva spesso qui a guardare il mare, adesso non più».

Gli amici

Il sindaco della cittadino Giuseppe Tito l’ha sentito: «Siamo amici da sempre. Aveva una voce stanca. Soffre per la continua attenzione mediatica, ma è sereno. Ha fatto un errore che ha pagato con nove anni di carcere, il ritorno qui per lavorare è solo l’applicazione di quanto prevede la legge. Siamo una piccola comunità, lo conosciamo da anni, è normale che si cerchi di proteggerlo». Il vicino di casa è il comandante Luigi Cafiero: «Siamo cresciuti insieme. Ancora non ci siamo visti, ma lo voglio riabbracciare. Qui siamo tutti marittimi, ognuno di noi ha avuto una brutta esperienza. Non è giusto abbia pagato per tutti perché è una persona perbene. È stato lasciato solo».