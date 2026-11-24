Francesco Schettino diventa gestore di b&b a Meta di Sorrento
Francesco Schettino si occuperà di turismo. Il capitano della Costa Concordia ha ottenuto dal tribunale di Sorveglianza l’affidamento in prova ai servizi sociali. È tornato a casa a Meta di Sorrento. A breve comincerà a lavorare presso un’agenzia di consulenza, servizi e gestione di b&b, case vacanza e altre strutture ricettive nella penisola sorrentina. Assunto con contratto a tempo indeterminato. «Non vedo l’ora di iniziare», ha detto alla sua avvocata, Francesca Carnicelli secondo quanto riporta Repubblica.
La terza vita di Schettino
Schettino lavorerà 8 ore al giorno, a cui aggiungerà quattro ore di attività di volontariato e pubblica utilità che il 66enne ex comandante di navi da crociera dovrà svolgere come indicato dai giudici. A luglio 2030 avrà espiato la pena. Non può uscire di casa prima delle 7 e deve rientrare entro le 21. «Da quando è tornato non lo abbiamo visto, forse è dal fratello. Lasciatelo stare», dice un anziano e poi si dirige verso una piazzetta che da Meta di Sorrento si affaccia su uno dei punti più panoramici della penisola sorrentina. «Veniva spesso qui a guardare il mare, adesso non più».
Gli amici
Il sindaco della cittadino Giuseppe Tito l’ha sentito: «Siamo amici da sempre. Aveva una voce stanca. Soffre per la continua attenzione mediatica, ma è sereno. Ha fatto un errore che ha pagato con nove anni di carcere, il ritorno qui per lavorare è solo l’applicazione di quanto prevede la legge. Siamo una piccola comunità, lo conosciamo da anni, è normale che si cerchi di proteggerlo». Il vicino di casa è il comandante Luigi Cafiero: «Siamo cresciuti insieme. Ancora non ci siamo visti, ma lo voglio riabbracciare. Qui siamo tutti marittimi, ognuno di noi ha avuto una brutta esperienza. Non è giusto abbia pagato per tutti perché è una persona perbene. È stato lasciato solo».