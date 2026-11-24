L'intervista di Qn al condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il racconto del carcere e lo sguardo verso il futuro. In attesa della giustizia italiana

Su Quotidiano Nazionale oggi Gaia Tortora intervista Alberto Stasi. O meglio: incontra. Stasi oggi lavora in ufficio, vive fuori Milano perché costa troppo. Sua madre gli porta i pasti. «So fare la pasta. In tutti i modi, ma solo quella». Poi, più piano: «Non ho mai avuto occasione di imparare». Sul carcere dice: «Io vado a letto con la coscienza tranquilla». E ancora: «Se precipiti con un aereo, poi non ci sali più. A me non è successo».

Il carcere

Stasi dice che in carcere aveva una torcia puntata davanti agli occhi ogni venti minuti. «Più dicevo che non avevo bisogno di niente, meno mi credevano». Alla fine ha imparato la risposta giusta: se ho bisogno, vengo. Ancora oggi è curioso di leggere che cosa abbia scritto di lui quello psicologo, in quelle due pagine del 2007. Racconta la prigionia: il telecomando conteso la sera, chi vuole un canale e chi un altro, le partite a carte, i libri, una sedia in più per appoggiare le gambe. E ancora: a una certa ora la tv si abbassa, il vicino di cella non si disturba. A Bollate i compagni di cella possono scegliersi: due persone che vanno d’accordo fanno richiesta, firmano entrambe, e vengono messe insieme. «Un modo intelligente di gestire un carcere».

La compostezza

Tortora torna sulla telefonata al 118 in occasione dell’omicidio di Chiara Poggi. E dice che Stasi è «un uomo che davanti al dolore non urla: si organizza per sopravvivere». Lo sguardo degli altri «mi dà fastidio, ma finisce lì». Gli è capitato di trovare giornalisti fuori dall’ufficio, di sentirsi seguito. Non si è chiuso dentro. Ha deciso che, se si fosse accorto di essere seguito, si sarebbe fermato a chiedere, con educazione: hai bisogno di qualcosa? Poi parla di qualcosa che non sia Garlasco, ovvero del suo futuro.

Tortora racconta che Stasi «vorrebbe dei figli, e sa già che dovrà spiegare tutto. Mio padre lo sapeva bene: in questo Paese resti imputato a vita. Verso la fine ho nominato la domandina, il modulo con cui in carcere si chiede tutto, perfino di cambiare cella. Si è fermato: «Tu sai cos’è la domandina?». Certo che lo so. Era sorpreso, e un po’ divertito, che qualcuno di fuori parlasse la sua lingua. Ci siamo salutati tardi ma senza fretta, sul marciapiede».