Saviano, De Gennaro e la strage di via D’Amelio per fermare Borsellino «prima che arrivi ai capitali del Nord»
Roberto Saviano torna oggi su Repubblica sulle carte dell’inchiesta per depistaggio che ha coinvolto Gianni De Gennaro. E nota che Totuccio Contorno è l’ossessione dell’ex capo della polizia negli ultimi mesi di vita. Lo si vede dagli scambi tra l’ex pentito e il braccio destro di De Gennaro, Franco Pacetto: «Ora vediamo questo magistrato che lo mando a fanculo e finisce la storia». Pacetto risponde con tre parole: «Mi raccomando, eh». Contorno, assicurato il silenzio, passa subito al pesce. «Quando vieni a casa mia vedi se trovi un po’ di gamberoni, quelli grossi, e li porti, magari una cassetta».
De Gennaro e l’ossessione per Contorno
Pacetto dice che può portarli solo congelati, Contorno glielo concede: «Pigliali congelati, va bene?». E aggiunge: «Ci porti i gamberoni e qualche polpo grosso, Franco. Uno, due polpi, portali». Secondo Saviano questo tipo di linguaggio è all’interno di una logica mafiosa.« Io vi sto facendo un favore, e un favore si celebra con una mangiata di pesce, i gamberoni sono il riconoscimento che il debito c’è. Poi arriva la richiesta vera: “Gli dici che lo vorrei incontrare al Principale tuo, va bene?”».
La Barbera e Scarantino
Per capire il contesto di quanto sta accadendo bisogna passare per Arnaldo La Barbera. Secondo le sentenze fu lui, capo della Squadra mobile di Palermo, a costruire il falso pentito Vincenzo Scarantino, il ragazzo della Guadagna che si accusò della strage di via D’Amelio. La tesi è che la strage di Capaci la vuole Cosa Nostra per punire Giovanni Falcone del maxiprocesso. Quella di via D’Amelio invece arriva 57 giorni dopo, «costruita in fretta, e sembra il rovescio: la politica, o un pezzo di potere, che ha in pancia Cosa nostra e deve fermare Borsellino prima che arrivi a capitali imprenditoriali e finanziari che avevano costruito un intero sistema politico».
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I due De Gennaro
Cosa temeva quindi De Gennaro? Il 25 febbraio 2026 confida a Tommaso Profeta di aspettarsi «la qualunque». Più del processo sembra temere un’archiviazione «di quelle a mascariare», una chiusura che lo lasci sporcato davanti a tutti. «Una cosa mediatica». Quasi un anno prima, il 28 marzo 2025, nel suo ufficio di via Caetani, aveva detto a Natoli quale fosse la sua paura: «A me quello che mi fa paura è questi vogliono riscrivere la storia d’Italia… senza sapere di che parlano». «La storia d’Italia l’ha scritta anche uno come lui, e una parte di quella storia l’hanno chiusa nei cassetti e negli hard disk. Un paese che non riesce mai a risolvere con la verità le sue vicende più oscure vive di ricatti costanti, e fa paura».