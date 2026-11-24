Dentro c'è spazio solo per un divano letto, un piccolo bagno e un fornello portatile; fuori si apre un grande lastrico solare con prato sintetico. A due passi dall'ospedale di Careggi spunta un «attico» da 13 metri quadri venduto a oltre diecimila euro al metro: l'ultima fotografia del mercato immobiliare fiorentino fuori controllo

Oltre diecimila euro al metro quadro per quello che, a prima vista, ricorda più un ripostiglio sul tetto che una casa. È l’ennesima fotografia del mercato immobiliare fiorentino fuori controllo, segnalata dal comitato Salviamo Firenze sul Corriere Fiorentino. In largo Brambilla, a due passi dal polo ospedaliero di Careggi, un annuncio propone in vendita a 135 mila euro un «monolocale civile abitazione» di appena 13 metri quadri, presentato dall’agenzia come un «attico» completamente ristrutturato.

La proposta, ora non più disponibile on line, si rivolgeva esplicitamente ai medici di Careggi, oltre che a studenti e investitori interessati alle locazioni brevi o lunghe. Tuttavia, le fotografie allegate all’inserzione raccontano spazi ridotti all’osso: un divano letto, un minuscolo bagno e un angolo cottura talmente compatto da avere l’intero piano di lavoro occupato da un fornello elettrico portatile. Dentro non c’è spazio nemmeno per un tavolo, che compare invece all’esterno: il vero punto di forza dell’immobile è infatti l’ampio lastrico solare al sesto piano — ad uso esclusivo dell’acquirente — allestito con prato sintetico e arredi da giardino.

Il nodo dell’abitabilità: «È antecedente alle norme attuali»

Come può un locale di 13 metri quadri risultare accatastato come civile abitazione, considerando che il Regolamento urbanistico del Comune di Firenze fissa la superficie minima a 28 metri quadri per una sola persona (più altri 10 per ogni eventuale secondo occupante)? Contattata sul punto dal quotidiano, l’agenzia immobiliare chiarisce che l’immobile dispone effettivamente del certificato di abitabilità, ma si tratta di una concessione «vecchissima», rilasciata prima dell’entrata in vigore degli attuali parametri comunali. Un dettaglio burocratico non secondario, che renderebbe l’acquisto persino mutuabile. Quanto alla richiesta economica di 135 mila euro — pari a oltre 10.300 euro al metro quadro — la giustificazione ruota attorno al recente restauro, alla presenza della terrazza attrezzata e alle dinamiche del mercato cittadino: «I prezzi sono questi».

Dal caso Careggi all’emergenza abitativa

La vicenda di largo Brambilla si inserisce in un trend sempre più frequente nel capoluogo toscano, dove tra compravendite e locazioni si moltiplicano gli annunci di fondi commerciali riconvertiti, seminterrati ciechi e micro-ambienti proposti a cifre proibitive. Un fenomeno alimentato da una doppia spinta: da un lato la ricerca del massimo rendimento su ogni singolo metro quadro disponibile, dall’altro la difficoltà di lavoratori, specializzandi e studenti nel trovare alloggi sostenibili vicino alle sedi di studio o di lavoro. Nelle righe finali dello stesso annuncio, del resto, emerge la reale vocazione dello spazio, definito un «ottimo immobile di appoggio in città, adatto ad uso personale per la rara tranquillità e privacy che offre».