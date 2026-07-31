Una “casa” di 7 mq in affitto, il record dell’annuncio per un contratto 4+4: come bisogna entrare nell’appartamento

L'annuncio per una sorta di alloggio a Modena è prima comparso su una nota piattaforma di annunci immobiliari, poi sparito per ricomparire su un'altra. La denuncia del sindacato degli inquilini, secondo cui quella proposta sarebbe anche illegale

A Modena è comparso su Immobiliare.it l’annuncio di quello che sembra il record nazionale degli appartamenti minuscoli: appena 7 metri quadrati, ricavati in un ammezzato del centro storico da poco ristrutturato. A denunciarlo è il sindacato degli inquirlinire Sunia Modena, in una nota diffusa insieme a Federconsumatori e Cgil. Quello che negli annunci chiamano un appartamento, situato in via Cavallerini, comprende un fornello portatile, un letto singolo e un angolo bagno ridotto all’osso, con doccia e water incastrati in pochi centimetri. All’ingresso sono stati sistemati un armadietto e un frigorifero che sembra una sfida a entrare e uscire da casa senza lividi. Un primato che supera nettamente gli altri casi segnalati in questi giorni: i 9 mq di un’unità a Bologna, i 10 di Firenze, i 12 di Roma e i 13 di Milano, escluse dal conteggio le singole camere affittate dentro appartamenti condivisi.