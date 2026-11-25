Il deputato di Forza Italia sulla storia dello scoop di Repubblica sulle parole del pentito Cancemi a proposito dei soldi di Cosa Nostra a Fininvest

«Gianni De Gennaro ha tutelato presidenti del Consiglio di destra e sinistra e certamente è stato una fonte di molti giornalisti, inutile fare gli ipocriti. Sulla vicenda Silvio Berlusconi penso che lo abbia voluto proteggere dalle speculazioni che sarebbero sorte sulle dichiarazioni di Cancemi: si sapeva che avrebbe vinto le elezioni e che sarebbero diventate un argomento eterno di scontro politico basato solo sulle dichiarazioni di Cancemi e non su altro». Così in un’intervista a Repubblica il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, parlando dei verbali di Salvatore Cancemi fatti trapelare nel 1994.

Il verbale di Cancemi

Mulé racconta la vicenda della pubblicazione su Repubblica da parte dei giornalisti Giuseppe D’Avanzo e Attilio Bolzoni delle prime dichiarazioni che chiamavano in causa Cosa Nostra a proposito dei finanziamenti alla Fininvest. L’articolo uscì prima delle elezioni poi vinte da Forza Italia con Lega e Msi. D’Avanzo disse alla magistrata Ilda Boccassini che il verbale di Cancemi gli fu mostrato da De Gennaro. Lo Squalo negò anche davanti ai giudici di averlo fatto.

Per quanto riguarda la politicizzazione dell’indagine di Caltanissetta da parte di una certa politica: questa storia, dice «mi fa ridere: noi negli anni Ottanta e Novanta abbiamo accettato che la commissione Antimafia, presieduta da esponenti di sinistra, interrogasse pentiti come Buscetta e Contorno a indagini e processi in corso: e allora nessuno disse nulla».

Mafia-Appalto

E poi il dossier mafia-appalti. Mulè pensa che quel rapporto abbia «costituito da sempre all’interno della procura una bomba che non andava maneggiata con cura ma che andava subito disinnescata». Tornando a De Gennaro, se i pm di Caltanissetta abbiano sbagliato a indagarlo, per il forzista «la richiesta di arresto, dopo due anni di intercettazioni riversate in questo atto è stato un passo che si poteva evitare ed è stato un danno, perché poi tutto è amplificato dai giornali. De Gennaro doveva avere l’opportunità di difendersi con quella riservatezza scolpita della Costituzione, che in questo caso non c’è stata. Due anni di intercettazioni sono un tempo inaccettabile: chiunque di noi in due anni dice tutto e il contrario di tutto e occorrono verifiche puntuali».