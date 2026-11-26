Lo Squalo spiega perché non ha dato l'hard disk alla procura di Caltanissetta. E difende i sottoposti finiti nell'indagine sul depistaggio. Chiama in causa presidenti del consiglio e ministri per spiegare che non ha mai chiesto nulla per sé. Poi ammette errori (anche «imperdonabili»). Ma assicurando di aver solo adempiuto a quelli che riteneva doveri. Quali?

«In fede, Gianni De Gennaro». Così si conclude la lettera di otto pagine che lo Squalo ha lasciato prima di uccidersi. «Questo è il mio testamento morale», scrive invece l’ex capo della polizia all’inizio del messaggio chiuso in busta intestata e lasciato vicino all’hard disk che cercava la procura di Caltanissetta. De Gennaro ha deciso di consegnarlo insieme a una spiegazione. Indirizzata «a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderla pubblica». La lettera è anticipata dal Corriere della Sera.

«Perché non ho dato l’hard disk»

«Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie», scrive De Gennaro. Spiega perché non lo avrebbe consegnato prima: «Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto». Dice di aver voluto tenere quella gran mole di vecchi documenti, «al solo scopo di tramandare le mie vicende professionali oppure, in caso di bisogno, per rinverdire i miei ricordi in caso di esigenze di giustizia. In fondo viviamo in un Paese in cui si cercano le prove di un delitto avvenuto 51 anni fa», sostiene riferendosi all’omicidio di Pier Paolo Pasolini.

Misteri e segreti

Nella memoria informatica «non ci sono misteri, non ci sono segreti», sostiene. E dice di aver creato il suo archivio informatico perché prima di trasferire tutto su un computer aveva riempito di carte «decine di faldoni», e a ogni trasloco o spostamento «era un’enorme fatica». Di qui la scelta di custodire quei documenti «in formato digitale». Poi però qualcuno l’ha avvertito che l’operazione fatta «con l’aiuto della mia segretaria» poteva portare alla dispersione del contenuto. Così «l’ho versato in un apparecchio di nuova generazione, e ho chiesto l’aiuto di mio figlio perché da solo non sarei riuscito a farlo. Tutto qui. Nessun mistero». Ma poi non fidandosi «della bontà del risultato», ha deciso di affidarlo all’uomo della sua scorta oggi indagato.

Massimo Carnicelli

E lo spiega così: «coinvolgendo stupidamente un amico a cui voglio bene». Oggi Massimo Carnicelli è sotto indagine a Caltanissetta per aver «occultato e custodito in formato digitale, su disposizione di De Gennaro, documentazione ritenuta compromettente» per quest’ultimo. Dopo, De Gennaro passa a raccontare la sua traiettoria di uomo dello Stato, con la sincerità del «condannato a morte» che sta per eseguire la sentenza. «Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria», scritto con la maiuscola. «Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedi (intendeva “obbedito”, ed è l’unico errore in otto pagine senza cancellature né svarioni, ndr) sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno».

Gli errori

Poi c’è una frase ambigua. «Ho sempre lavorato con impegno ed onestà al servizio dello Stato. Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli». De Gennaro non dice quali. Ed è impossibile capire se si riferisce alle vicende oggi sotto inchiesta a Caltanissetta. E quindi alla gestione del pentito Totuccio Contorno negli anni Ottanta e prima del suo arresto, come sospettano i pm nisseni. E come sembra aver confermato anche chi lavorava all’epoca di fianco a Giovanni Falcone.

I testimoni

De Gennaro evoca i politici: «Enrico Letta potrà testimoniare sulla mia resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincermi mi ha fatto telefonare dal presidente della Repubblica. Giuseppe Conte può dirvi che ho tentato invano, ma poi ho ubbidito all’ordine, di sottrarmi all’incarico di presidente della Banca Popolare di Bari. Gianni Letta potrà confermarvi di essere stato latore della richiesta di assolvere al compito di presidente di Eurolink». Poi torna al 2007: «Sono stato licenziato dall’incarico di capo della Polizia da Romano Prodi, che ha avuto l’accortezza di farmelo apprendere dalla sua risposta ad un “question time”, quindi in diretta tv». Al Viminale c’era Giuliano Amato: «Vi confermerà che, con una lettera scritta, non ho chiesto alcun incarico se non quello di poter svolgere la mia funzione di Prefetto in qualunque città». E quindi: «Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me».

La conclusione

La conclusione: «Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando». A futura memoria: «Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità». La sua è quella affidata alle otto pagine in cui cerca di scrollarsi di dosso l’ultimo mistero che gli hanno addossato: le carte nascoste. Ammette errori (anche «imperdonabili») per i quali si scusa, ed evoca «sofferenze e amarezze» tralasciando successi ed elogi che pure ci sono stati. Ma assicurando di non aver inseguito interessi personali; solo adempiuto a quelli che riteneva doveri. Quali, di preciso?