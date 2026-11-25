Dal 1996 il pentito di Cosa Nostra è fuori dal programma di protezione per i testimoni di giustizia. Il luogo in cui vive è stato rivelato nelle carte dell'inchiesta di Caltanissetta in cui era coinvolto anche l'ex capo della polizia. Qual è stato il suo legame con De Gennaro, le presunte pressioni per farlo tacere e che cosa faceva ormai da uomo libero

A trent’anni dall’uscita dal programma di protezione, Salvatore «Totuccio» Contorno potrebbe tornarne a far parte. La commissione del Viminale per la tutela dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, che si riunirà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 novembre, potrebbe riesaminare la posizione dell’ex pentito di Cosa nostra, ormai uomo libero dopo aver concluso le sue pendenze con la giustizia. Il luogo in cui si viveva Contorno da anni e sotto falso nome sarebbe stato rivelato nelle carte dell’inchiesta di Caltanissetta sui presunti depistaggi nelle indagini sulla strage di via D’Amelio, che vedeva coinvolto anche l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto suicida sabato scorso.

Il presunto trasferimento e la smentita del legale

A parlare del trasferimento era stato Gaetano Grado, cugino di Contorno e anche lui ex collaboratore di giustizia, ospite della trasmissione Lo Stato delle cose. Grado ha raccontato di aver cercato il cugino nei giorni scorsi e di aver appreso dalla moglie che era stato «portato via dai suoi angeli custodi», riferendosi agli uomini del Servizio di protezione. A rendere necessario l’allontanamento sarebbe stata la divulgazione, nelle carte dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta, del luogo in cui l’ex pentito vive da anni sotto falso nome e dove lo scorso 12 novembre sarebbe stata eseguita una perquisizione. L’avvocato Salvino Greco, però, ha smentito la notizia: «Non è stato trasferito, ho parlato anche ieri con la moglie. Si trova nel luogo dove vive da tempo».

Le condizioni di salute di Contorno, secondo il suo legale, sarebbero particolarmente precarie. L’ottantenne soffre di demenza senile e l’avvocato non riesce a parlare con lui da oltre un mese, neanche dopo la perquisizione della sua abitazione, che sarebbe stata eseguita il 12 novembre scorso. «Sua moglie mi ha detto che è a casa e sta guardando la televisione», ha spiegato Greco. «Non è in grado di dire nulla, per questo non ha risposto alla chiamata a testimoniare dei pm di Caltanissetta».

Chi è Contorno, da uomo di fiducia di Bontate a collaboratore di giustizia

Considerato uno dei soldati più spietati del boss Stefano Bontate, Salvatore Contorno apparteneva alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, a Palermo. Sopravvisse alla seconda guerra di mafia scatenata dai Corleonesi di Totò Riina, nella quale, il 23 aprile 1981, venne ucciso lo stesso Bontate. Nel 1984, dopo Tommaso Buscetta, iniziò a collaborare con Giovanni Falcone. Le sue dichiarazioni contribuirono a ricostruire gli organigrammi di Cosa nostra e a istruire il maxiprocesso di Palermo. Trasferito negli Stati Uniti, tornò in Sicilia, dove fu arrestato nel maggio del 1989 insieme al cugino Gaetano Grado. Da anni Contorno vive insieme alla moglie e al figlio lontano dalla Sicilia, in una casa immersa nel verde della Tuscia.

I rapporti con De Gennaro e le lettere del “Corvo”

Il rapporto tra Contorno e De Gennaro risale agli anni Ottanta, quando il funzionario di Polizia si occupava della gestione dei collaboratori di giustizia. Proprio il ritorno in Sicilia del pentito fu al centro delle lettere anonime del “Corvo di Palermo”, nelle quali si accusavano Giovanni Falcone e De Gennaro di aver favorito il rientro di Contorno per eliminare esponenti delle cosche rivali. Accuse che all’epoca non trovarono riscontro.

Il 16 maggio 1989, dieci giorni prima di essere arrestato, Contorno telefonò a De Gennaro da una cabina telefonica nel Palermitano. Una conversazione dal linguaggio ritenuto criptico dagli inquirenti, nella quale il funzionario di Polizia chiedeva informazioni al pentito e faceva riferimento a iniziative già intraprese. Secondo i magistrati di Caltanissetta, quella telefonata sarebbe uno degli elementi indicativi del fatto che De Gennaro fosse già al corrente della presenza di Contorno in Sicilia. Una circostanza che l’ex capo della Polizia ha sempre negato.

Le intercettazioni e i 420 mila euro

Secondo la Procura di Caltanissetta, i rapporti tra i due sarebbero proseguiti fino ai giorni nostri attraverso Francesco Pacetto, ex ispettore di Polizia e storico collaboratore di De Gennaro. Nelle conversazioni intercettate dagli investigatori si parla anche di una somma di 420mila euro che Contorno avrebbe ottenuto grazie all’intervento di un uomo chiamato Ignazio. I magistrati indagano sulla provenienza del denaro e vogliono accertare se l’assistenza garantita negli anni all’ex pentito fosse finalizzata a impedirgli di parlare dei fatti del 1989.

In una conversazione del 30 agosto 2025, Contorno chiedeva a Pacetto notizie di De Gennaro, chiamandolo «il principale»: «Ma il principale che dice? È che non lo sento e non lo vedo». È proprio da quella conversazione che emergerebbe una visita dell’ex pentito nella tenuta toscana dove sabato scorso De Gennaro si è tolto la vita. La Procura ipotizza che l’ex capo della Polizia, insieme a Pacetto e a Massimo Carnicelli, abbia indotto Contorno a non rendere dichiarazioni agli inquirenti.

L’avvocato di Contorno: «Ma quali pressioni di De Gennaro: non parla coi pm da anni»

L’idea che qualcuno, De Gennaro compreso, possa aver convinto al silenzio il collaboratore di giustizia fa sorridere l’avvocato Salvino Greco, calabrese di Soverato e difensore di Totuccio Contorno dal 2000. Il legale ha commentato le ipotesi nate dall’inchiesta della Procura di Caltanissetta, che ha chiesto l’arresto del pentito per depistaggio insieme all’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, come riporta Lara Sirignano in un articolo dell’ANSA. «Depistaggi? Condizionamenti? Ma quando mai! Il mio cliente i magistrati li manda a quel paese senza che qualcuno lo spinga a farlo, non parla con un pm da anni», dice Greco. Secondo l’avvocato, Contorno è un uomo libero da tempo e ha chiuso le sue pendenze con la giustizia. A pesare è soprattutto la rabbia: «È molto arrabbiato perché ritiene di essere stato lasciato solo. Spremuto e poi abbandonato». Aveva chiesto aiuto per la difficile situazione familiare, ma «nessuno glielo ha dato, nemmeno un appoggio morale», ed è per questo che da tempo non vuole più sentir parlare di processi e indagini.

Salute di Contorno, perquisizioni e udienza al Riesame

Il legale descrive un assistito di 80 anni, con episodi ischemici alle spalle, momenti in cui «non è lucidissimo» e gravi problemi in famiglia. Dopo il suicidio dell’ex capo della polizia, spiega Greco, i due non hanno parlato della vicenda: «Della tragica vicenda del prefetto De Gennaro non abbiamo parlato». L’ultimo contatto risale al giorno delle perquisizioni, quando Contorno lo ha chiamato dopo essere stato svegliato in piena notte. Alla domanda su cosa volessero da lui, ha risposto testualmente: «ma che ne so, non l’ho capito, mi hanno proprio rotto la m…». Sull’inchiesta di Caltanissetta l’avvocato non ha ancora le idee chiare: «sinceramente non capisco il nesso tra le vicende legate al 1989 e la cattura di Contorno e le stragi», e giudica singolare anche l’idea di cercare carte e documenti dopo 40 anni. Il gip aveva respinto la richiesta di domiciliari per il pentito e la Procura ha presentato appello al Riesame, ma Greco anticipa che «l’udienza non si farà». L’avviso gli è stato notificato lasciandogli pochi giorni per depositare una memoria, mentre gli atti, «migliaia di pagine», non li aveva ancora ricevuti né letti. Per il legale è «un comportamento poco rispettoso dei diritti della difesa».