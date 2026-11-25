Il boss Domenico Molè aveva ottenuto l'autorizzazione dalla magistratura di sorveglianza di Torino all'acquisto di uno stereo e dei cd, ma il ministero della Giustizia ha fatto ricorso: il controllo preventivo dei dischi avrebbe comportato un carico di lavoro insostenibile per il personale del carcere

Niente musica in cella per il boss della ‘ndrangheta Domenico Molè. La Cassazione ha accolto il ricorso del ministero della Giustizia contro i provvedimenti che autorizzavano il detenuto, sottoposto al regime del 41-bis, ad acquistare un lettore cd e alcuni dischi. A pesare sulla decisione dei giudici non sono state soltanto le esigenze di sicurezza legate al carcere duro, ma anche quelle organizzative dell’amministrazione penitenziaria: il controllo preventivo dei dischi avrebbe comportato un carico di lavoro difficilmente sostenibile per il personale del carcere.

Le regole per ascoltare musica al 41-bis

Il possesso di un lettore cd non è vietato in assoluto ai detenuti sottoposti al regime del carcere duro. L’autorizzazione è però subordinata a una serie di condizioni: l’apparecchio deve essere piombato per impedirne la manomissione, mentre i dischi devono essere originali, muniti del contrassegno Siae e devono contenere opere di artisti conosciuti a livello nazionale o internazionale. A queste prescrizioni si aggiungono poi i controlli affidati al personale penitenziario. E proprio su quest’ultimo punto si è concentrata la controversia: secondo l’amministrazione del carcere di Novara, dove era recluso Molè, l’ascolto preventivo dei dischi avrebbe comportato un ulteriore aggravio di lavoro per gli agenti.

Il ricorso del ministero della Giustizia

Ad autorizzare inizialmente l’acquisto era stata, lo scorso 8 aprile, la magistratura di sorveglianza di Torino. Contro la decisione aveva però presentato ricorso il ministero della Giustizia, richiamando le difficoltà organizzative dell’istituto penitenziario. La Cassazione ha accolto il ricorso del ministero, annullando senza rinvio i provvedimenti che avevano autorizzato l’acquisto.

Nel frattempo, come racconta il quotidiano calabrese Il Reggino, a giugno il reparto destinato ai detenuti al 41-bis del carcere di Novara è stato smantellato e Molè è stato trasferito in un altro istituto.

Chi è Domenico Molè

Originario di Gioia Tauro, 64 anni, Domenico Molè è detenuto dal 1999 ed è un esponente di una delle storiche famiglie della ‘ndrangheta della Piana di Gioia Tauro. Nel novembre del 2021 la cosca Molè era stata al centro di una vasta operazione di polizia che aveva portato a 104 arresti, nell’ambito di indagini condotte dalle direzioni distrettuali antimafia di Reggio Calabria, Milano e Firenze.