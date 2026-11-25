L'uomo condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio esce da Bollate ogni giorno per raggiungere l'azienda di coibentazioni termoacustiche. Intanto i suoi avvocati tentano la via della revisione del processo

Massimo Bossetti lascia il carcere. L’uomo condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio lavora alla Coimec di Cormano in provincia di Milano. L’azienda di coibentazioni termoacustiche ha un’officina vicina al carcere di Bollate a ridosso dell’autostrada A4. Dal 2024 l’impresa è nel programma 2121. Bossetti lavora da lunedì 23 novembre. Il suo arrivo è stato anche oggetto di una comunicazione interna via mail: «Lavorerà con noi». Domani 26 novembre saranno 16 anni dalla morte della 13enne di Brembate di Sopra.

Bossetti fuori dal carcere

La Stampa ricorda oggi che il muratore di Mapello ha 56 anni, un figlio e due figlie. È in carcere dal 2014, condannato in via definitiva dal 2018. Secondo il quotidiano non ha chiesto lui di uscire per lavorare. L’ha voluto la direzione del carcere e il magistrato di sorveglianza ha dato l’ok. Bossetti ha uno smartphone e una Peugeot. Percorre ogni giorno gli 11 km tra Bollate e Cormano, un quarto d’ora in auto. Ha una divisa da lavoro azzurra con il logo della Coimec. È uno dei 250 detenuti che possono avere un’occupazione all’esterno. Possono averla anche i condannati all’ergastolo dopo aver espiato 10 anni di pena.

I ricorsi

Per tre gradi di giudizio, con tre Corti d’Assise, è lui l’Ignoto 1 che lasciò il suo Dna sugli slip e sui leggings di Yara. «Lui non voleva nemmeno, ha sempre detto che sarebbe voluto uscire da innocente», dice il suo avvocato Claudio Salvagni. Bossetti ha sempre negato di aver ucciso Yara, nonostante la prova regina del Dna. I suoi avvocati (con Salvagni c’è anche Paolo Camporini) hanno portato otto ricorsi davanti alla Corte d’Assise di Bergamo. L’ultimo il 5 ottobre scorso. Ma i giudici hanno respinto la richiesta di analizzare campioni e reperti alla luce delle nuove tecniche, oltre che consultare tutta la documentazione di laboratorio.

Le foto

I giudici ricordano che sugli slip suddivisi a mo’ di griglia furono eseguiti 52 prelievi, «16 dei quali hanno restituito il profilo genetico di Massimo Bossetti». I legali hanno impugnato in Cassazione. Il Quotidiano Nazionale pubblica anche alcune foto del condannato. «A Massimo ho detto di scrivermi su Whatsapp quando fosse uscito, per aspettarlo il primo giorno, ma lui non sapeva nemmeno cosa fosse Whatsapp», ha detto l’avvocato Salvagni.

Foto copertina da: Quotidiano Nazionale