«È una ferita che torna a sanguinare», racconta la ragazza che lo ha denunciato.Il calciatore Manolo Portanova, condannato a sei anni in primo grado e in Appello, è in attesa della Cassazione. Il padre lo difende: «Non è una provocazione»

«Vergognati, togliti quella fascia». Le urla arrivano dalla tribuna dello stadio Morgagni di Forlì, mentre Manolo Portanova è in campo con la sua Reggiana. Al braccio porta una fascia da capitano rossa, scelta dalla Serie C per sensibilizzare contro la violenza sulle donne in vista del 25 novembre. Il centrocampista di 26 anni, però, è stato condannato in primo grado e in Appello a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza. La sentenza non è definitiva e il calciatore, che si è sempre dichiarato innocente, ha presentato ricorso in Cassazione.

La scelta della Reggiana di affidargli comunque quel simbolo ha scatenato le proteste delle associazioni anti-violenza e le contestazioni di alcuni tifosi. La tensione è proseguita anche dopo il fischio finale, quando Portanova avrebbe danneggiato con un calcio una porta degli spogliatoi.

Le contestazioni dagli spalti e la porta rotta

La partita tra Forlì e Reggiana si è giocata domenica 22 novembre. Secondo quanto racconta il Corriere Romagna, le contestazioni sono cominciate intorno al 28esimo minuto, quando Portanova si è avvicinato alla panchina avversaria durante un’interruzione del gioco. Una tifosa ha iniziato a gridargli di togliersi la fascia, ripetendo la richiesta fino all’intervallo. «Delinquente! Devi stare in galera», lo hanno insultato altri tifosi del Forlì. A quel punto una decina di tifosi della Reggiana si è alzata per difendere il proprio capitano.

La partita si è conclusa sull’1-1, con il pareggio dei padroni di casa arrivato all’88esimo minuto. Negli spogliatoi Portanova avrebbe sfogato la rabbia prendendo a calci una porta e danneggiandola. Il presidente del Forlì, secondo il Corriere Romagna, ha annunciato l’intenzione di chiedere i danni.

La condanna e le parole della ragazza

La vicenda giudiziaria risale alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, quando una giovane studentessa denunciò una violenza sessuale di gruppo avvenuta in un appartamento nel centro di Siena. Oltre al calciatore c’erano il fratello (allora minorenne), uno zio e un amico. Il capitano della Reggiana è stato condannato a sei anni nel dicembre 2022, pena confermata dalla Corte d’Appello di Firenze nell’aprile 2026. Con lui, nell’abitazione c’erano Il procedimento è ancora in corso davanti alla Cassazione. Il calciatore ha sempre respinto le accuse, sostenendo che i rapporti fossero consenzienti.

«È una ferita che torna a sanguinare», ha raccontato la ragazza al Resto del Carlino, commentando la decisione di far indossare a Portanova la fascia rossa. Vedere il giocatore rappresentare una campagna contro la violenza sulle donne è una «beffa atroce».

A contestare la scelta della Reggiana sono state anche le associazioni Non Una Di Meno e Nondasola, che già nel 2023 avevano protestato contro l’ingaggio del calciatore.

La difesa del padre e la posizione della Reggiana

Di tutt’altro avviso il padre del giocatore, Daniele Portanova, che sui social ha difeso il figlio. «Manolo può giocare e indossare la fascia da capitano della Reggiana. Non è un privilegio né una provocazione», ha scritto, ricordando che il procedimento giudiziario non è ancora definitivo.

La società ha confermato il proprio capitano nonostante le polemiche. Al termine della partita, l’allenatore Attilio Tesser ha evitato di entrare nel merito: «Mi fa molto piacere che si facciano queste iniziative di sensibilizzazione ma la posizione del club è chiara». Poi ha parlato della prestazione del centrocampista: «Ha giocato una buona partita e sono contento di lui».