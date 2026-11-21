A 132 giorni dall'ultima partita giocata a Wimbledon, il tennista incontra il chirurgo ortopedito finlandese Lempainen per decidere se operarsi alla bandelletta ileotibiale. In caso di intervento il rientro potrebbe slittare alla primavera

Sono passati esattamente 132 giorni dall’ultima volta che Jannik Sinner ha impugnato una racchetta in un match ufficiale, quel 12 luglio in cui festeggiava la doppietta consecutiva sull’erba di Wimbledon. Da allora, il tennis italiano e mondiale aspetta il ritorno del suo numero uno, bloccato da un infortunio tanto subdolo quanto ostinato. Oggi, sabato 21 novembre, il campione altoatesino è a Milano per un passaggio che potrebbe segnare l’intera stagione 2027: l’incontro con il chirurgo ortopedico finlandese Lasse Lempainen, che opera a Turku ma si appoggia anche alla clinica milanese La Madonnina. Come ricostruiscono La Gazzetta dello Sport e la Repubblica, sul tavolo c’è la scelta più delicata: proseguire con la linea prudente o finire sotto i ferri, con la concreta possibilità di dover rinunciare agli Australian Open di gennaio.

Il calvario della bandelletta e le terapie senza esito

All’origine dello stop c’è un’infiammazione della bandelletta ileotibiale, il tendine che collega l’anca al ginocchio stabilizzandone la parte laterale. Un disturbo tipico di ciclisti e podisti, non grave sul piano strutturale come la rottura di un legamento, ma estremamente insidioso e soggetto a ricadute. Lo stesso coach Darren Cahill, parlando ieri a Torino, lo ha definito un problema «banale e frustrante». La prima fitta improvvisa risale al 30 luglio scorso, durante un allenamento al Country Club di Montecarlo dopo la breve pausa estiva.

Da quel momento è iniziato un lungo percorso fatto di accertamenti e tentativi andati a vuoto. Dopo i primi esami al J-Medical di Torino e alla Physioclinic di Milano, Sinner aveva dovuto alzare bandiera bianca per l’intera trasferta nordamericana, saltando Montreal, Cincinnati e gli Us Open. Il successivo tentativo di riprendere gli scambi a Montecarlo, con qualche set simulato insieme a Hubert Hurkacz e Flavio Cobolli, si era interrotto brusco al riacutizzarsi del dolore. A complicare il quadro si è aggiunta anche un’operazione alle tonsille che ha comportato un sensibile calo della massa muscolare, indebolendo proprio la struttura chiamata a sostenere il tendine. Nemmeno i trattamenti laser predisposti dalla Federtennis né le infiltrazioni di plasma eseguite a ottobre a Lione dal professor Bertrand Sonnery-Cottet, su indicazione dello specialista Herbert Schoenhuber, sono riusciti a risolvere l’infiammazione.

Il consulto con lo specialista dei tendini e i timori di Jannik

Proprio perché tre mesi e mezzo di terapie conservative non hanno dato le risposte sperate, lo staff medico sembra ora spingere verso la soluzione chirurgica. Lempainen è considerato uno dei massimi luminari al mondo nelle lesioni muscolo-tendinee degli arti inferiori: nel suo curriculum figurano interventi su numerosi big dello sport internazionale, dai calciatori Ousmane Dembélé, Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini, Artem Dovbyk, Alessandro Florenzi e Tommaso Pobega fino al centrale del volley Robertlandy Simon e allo sciatore azzurro Giovanni Franzoni.

Il nodo ora è tutto nella decisione del giocatore. Sinner teme che l’intervento allunghi ulteriormente i tempi di recupero e, soprattutto, di non riuscire a ritrovare la straordinaria mobilità in campo che ha sempre contraddistinto il suo gioco. Mentre si confronta costantemente con il suo manager e mentore Alex Vittur, le sue giornate continuano a scorrere lontano dai campi, divise tra sedute in palestra e i pomeriggi sul divano di casa alle prese con il simulatore di guida.

Marbella rimandata, l’Australia appesa a un filo

Qualunque sarà l’esito del vertice milanese, il calendario del rientro appare già compromesso. La partenza per la preparazione invernale a Marbella è stata intanto posticipata di qualche giorno in attesa del verdetto medico, mentre il conto alla rovescia verso il 2027 corre veloce. Tra poco più di un mese è in programma il Six Kings Slam di Riad: il volto di Jannik campeggia ancora sulle locandine della ricca esibizione saudita, ma la sua partecipazione appare ormai quasi impossibile. E con essa si allontana drammaticamente anche il primo Slam della nuova stagione a Melbourne, a gennaio: qualora dovesse prevalere la strada dell’intervento chirurgico, il ritorno in campo di Sinner rischia infatti di slittare direttamente alla primavera.