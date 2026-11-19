Il club inglese ha interrotto la collaborazione con BC Games dopo la nomina della pornostar russa Eva Elfie ad ambasciatrice del marchio

Dilly-ding, dilly-dong. Il Leicester City (quelli della premier storica con Claudio Ranieri nel 2016) ha interrotto la sponsorizzazione con BC Game, lo sponsor di maglia, dopo la nomina della pornostar russa Eva Elfie ad ambasciatore del marchio. La decisione, presa in seguito alle proteste dei tifosi, comporta la rimozione immediata del logo dalle maglie della squadra che milita in League One, la terza divisione inglese.

A chi non piaceva

La collaborazione ha avuto inizio durante la stagione 2024-25. A contestarla è stato soprattutto il gruppo di tifosi The Foxes Trust che ha fatto pressione sulla società con la richiesta di chiarimenti sull’opportunità di mantenere il rapporto commerciale. In un comunicato le parti hanno annunciato la risoluzione consensuale dell’accordo, spiegando di aver riconosciuto «priorità commerciali differenti per il futuro». Il Leicester ha inoltre previsto un rimborso integrale per i tifosi che hanno acquistato maglie ufficiali con il marchio BC Game negli ultimi 28 giorni, a partire dal 21 ottobre.

Chi è la pornostar

Eva Elfie, pseudonimo della 29enne Yulia Romanova, conta circa 4,9 milioni di follower su Instagram. Nel 2021 ha vinto un AVN Award come miglior nuova stella emergente internazionale. Non è nuova al mondo del calcio: lo stesso anno partecipò alla presentazione della divisa del Venezia tornato in Serie A dopo vent’anni.