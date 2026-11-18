Dopo gli accertamenti in Italia, il campione azzurro vuole un ulteriore parere prima di decidere come gestire il recupero e il ritorno in campo

Un volo negli States per avere nuove risposte sul problema a quel maledetto ginocchio destro che lo sta tenendo lontano dal campo dalla finale di Wimbledon. Secondo Vanity Fair, Jannik Sinner è pronto a volare negli Stati Uniti per consultare un altro specialista e capire quale strada intraprendere per tornare in campo senza rischiare ricadute. Dopo aver incontrato il professor Alberto Zangrillo e un’équipe del San Raffaele di Milano, il campione azzurro vuole un ulteriore parere prima di prendere qualsiasi decisione.

Cos’ha Jannik

Il problema riguarda un’infiammazione alla bandelletta laterale del ginocchio, probabilmente legata al sovraccarico di allenamenti e partite. Il dolore è talmente forte che continua a impedirgli di allenarsi regolarmente. Le indicazioni ricevute finora sembrano orientate verso una terapia conservativa, con riposo e trattamenti antinfiammatori. L’ipotesi di un intervento chirurgico, invece, non sarebbe stata presa in considerazione dai medici consultati in Italia.

La questione calendario

Il viaggio americano servirà proprio a fare chiarezza e a valutare tutte le possibilità. Sullo sfondo c’è anche la questione del calendario, un tema sul quale Darren Cahill (che da gennaio verrà sostituito da Magnus Norman) avrebbe più volte invitato il tennista a essere più prudente. Il coach australiano ha sempre sottolineato l’importanza di gestire le energie, evitando di accumulare troppi tornei e partite. Una raccomandazione emersa anche nella programmazione della stagione sulla terra rossa, tra Roma, Madrid e Roland Garros. L’obiettivo era arrivare agli appuntamenti più importanti senza sovraccaricare il fisico.