Il pilota Ferrari aveva già ideato la linea di gelati ipocalorici "Lec". Ora si addentra nel mondo della moda proponendo capi di alta qualità da indossare in qualsiasi situazione

Online c’è una nuova collezione che in poco tempo ha già fatto parlare di sé con felpe oversize, tute, magliette, ma anche cappelli, sciarpe e altri accessori. All’apparenza potrebbero sembrare look come tanti altri, ma a fare la differenza sono due dettagli: la qualità dei materiali e un “16” che compare su quasi ogni capo. E proprio da quel numero bisogna partire per capire chi sta dietro al merchandising. Si tratta del pilota Ferrari Charles Leclerc, che ha deciso di guardare oltre i suoi confini da sportivo, dedicandosi al mondo della moda con il Charles Leclerc Shop.

Dal gelato all’abbigliamento

Il monegasco aveva già fondato il suo primo progetto imprenditoriale lanciando i gelati LEC, in collaborazione con la Grom, nell’aprile 2024. Il brand era nato con l’obiettivo di creare un dolce ipocalorico, adatto agli sportivi come Leclerc o per chi volesse un’opzione più leggera ai classici gelati. Il prodotto aveva subito spopolato nei supermercati italiani e dopo quell’esperienza il pilota aveva deciso di addentrarsi in un’altra iniziativa, ma nel fashion. Così a novembre 2025 ha lanciato il suo primo brand personale di abbigliamento, CL16, per poi aggiornarlo esattamente un anno dopo.

Com’è nata l’idea del brand di Leclerc

Con un post su Instagram, Leclerc ha annunciato la nuova collezione, ideata per distaccarsi dal classico merchandising sportivo della Ferrari e proporre capi di alta qualità da indossare in qualsiasi situazione, dallo stile sofisticato a quello più casual. Nei video sui social, il predestinato gioca con dei gomitoli di lana rossi e azzurri, ovvero i colori che caratterizzano il catalogo dello shop, e svela alcuni prodotti. Si parte dal cappellino di lana con il “16”, il suo numero nella scuderia del Cavallino, per poi passare a felpe eleganti in cui spiccano i riferimenti al pilota, maglioni in misto lana e alpaca con ricami sartoriali e camicie dal taglio moderno.

Cosa vende il Leclerc Shop

Ma il Charles Leclerc Shop non è stagionale, infatti spuntano anche magliette a maniche corte, completi in raso, costumi da bagno e teli da spiaggia. Soprattutto, il monegasco ha pensato anche ai più sportivi, a cui ha dedicato le repliche in scala 1:2 dei caschi da lui indossati durante il mondiale, e anche a chi vuole abbellire casa, con articoli che omaggiano il suo bassotto Leo, replicato come decorazione da appendere all’albero di Natale o da tenere in soggiorno.

Come è stata accolta l’iniziativa del pilota Ferrari

Leclerc si è subito detto «molto felice per questa nuova collezione», ringraziando «per tutto il lavoro il team dietro le quinte» e pensando ai suoi fan, nella speranza che il brand «piaccia tanto quanto a noi». E la missione sembra compiuta. Sotto il post non si riescono a contare i messaggi di «congratulazioni» al pilota Ferrari, i commenti con cuori o faccine sorridenti e quelli di chi dà già la proprio opinione, dicendo di «amare la collezione» o che «i vestiti sono eccellenti».