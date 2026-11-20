In un match che non contava quasi nulla per un posto alle Finals con il romano già eliminato e Carlitos già qualificato, Cobolli perde il terzo incontro del girone. Il punteggio finale è stato 6-4 6-1

Non scappa neanche un ultimo sussulto di gioia dalla racchetta di Flavio. Troppo Carlitos per Cobolli anche se il murciano non era in grande forma a causa dei dolori alla coscia che lo perseguitano dalla sfida con Medvedev. Un primo set combattuto con l’azzurro che annulla due set point, poi nel secondo la fuga di Alcaraz che arriva da imbattuto alla semifinale con Shelton. Il punteggio finale è stato 6-4 6-1 in un’ora e 4 minuti di gioco.

Il valore dell’incontro

Anche se il match non contava nulla nell’economia generale di questi Atp, l’incontro aveva comunque un’importanza per il prestigio dei contendenti e i punti messi in palio nella classifica Atp. Cobolli, infatti, è già stato eliminato mercoledì sera dall’americano Frances Tiafoe, mentre Carlos Alcaraz si era già assicurato un posto in semifinale, anche se si temeva un possibile forfait per un fastidio alla coscia accusato nel match contro Daniil Medvedev.

La fuga di Alcaraz nel secondo set

La partita è stata combattuta almeno fino alla fine del primo set chiuso 6-4 in favore del numero tre del mondo. Nel secondo set Flavio ci prova, recupera un iniziale svantaggio di due game, ma poi si perde. Carlitos dilaga e delle Finals del romano non resta nulla. Solo un ricordo, tre sconfitte e la voglia di rifarsi già la settimana prossima in Coppa Davis.