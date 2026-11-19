La risonanza magnetica al bicipite femorale della coscia sinistra fatta stamane ha dato un buon esito. Scongiurato il pericolo di saltare la Coppa Davis

Carlos Alcaraz tira un sospiro di sollievo e prosegue la sua avventura alle ATP Finals di Torino. La risonanza magnetica al bicipite femorale della coscia sinistra — effettuata in mattinata presso l’Istituto di Medicina dello Sport, a pochi passi dall’Inalpi Arena — ha infatti dato esito rassicurante, scongiurando il rischio di un infortunio che avrebbe potuto comprometterne sia il resto del torneo che la prossima partecipazione alla Coppa Davis.

Alcaraz domani contro Cobolli

Il numero 3 del ranking ATP, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, può continuare regolarmente la corsa al «Torneo dei Maestri», uno dei pochi trofei ancora assenti nel suo palmarès. Già matematicamente qualificato per le semifinali con un turno d’anticipo, lo spagnolo scenderà in campo domani per l’ultimo incontro del gruppo intitolato a Ivan Lendl contro Flavio Cobolli: una sfida ormai ininfluente ai fini della classifica, dal momento che il tennista azzurro è già eliminato.