Il cinquantenne, incensurato, aveva gli stessi dati anagrafici di un condannato. Il tribunale riconosce lo scambio di persona: i difensori annunciano la richiesta di risarcimento

Tredici giorni in carcere per una rapina che non aveva mai commesso. È quanto accaduto a un operaio di 50 anni residente a Reggio Emilia, arrestato per un errore di identificazione e tornato in libertà solo dopo l’intervento dei suoi avvocati. L’uomo, senza precedenti penali, aveva lo stesso nome, cognome e data di nascita di un’altra persona, condannata in via definitiva per una rapina aggravata e lesioni risalenti al 2022. Lo scambio di persona è avvenuto il 25 ottobre, quando, alle prime luci dell’alba, gli agenti si sono presentati nell’abitazione del cinquantenne per eseguire un ordine di carcerazione. Nonostante avesse dichiarato di essere completamente estraneo ai fatti e di non aver mai affrontato un processo, l’operaio è stato arrestato perché i suoi dati anagrafici corrispondevano a quelli riportati nel provvedimento.

Come hanno scoperto l’errore

A ricostruire l’equivoco sono stati gli avvocati Domenico Noris Bucchi e Sara Addala, che hanno incontrato il loro assistito dopo l’ingresso in carcere. Esaminando la sentenza e confrontando le informazioni anagrafiche, i legali hanno scoperto che il vero condannato era nato in una località diversa e risiedeva in un’altra regione. Il cinquantenne aveva anche un alibi per il giorno in cui era stata commessa la rapina. I difensori hanno presentato un’istanza urgente alla Procura competente, ottenendo la scarcerazione dell’uomo. Anche il tribunale ha successivamente riconosciuto che si era trattato di uno scambio di persona.

La richiesta di risarcimento

Il 6 novembre, dopo tredici giorni di detenzione, l’operaio ha potuto finalmente tornare dalla sua famiglia. Ma il caso non si chiude con la scarcerazione. I suoi avvocati hanno annunciato l’intenzione di presentare una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione. Secondo quanto riferito dai legali, l’indennizzo potrebbe essere compreso tra 235 e 500 euro per ogni giorno trascorso ingiustamente in carcere.