Milano, anziano derubato e ucciso in casa: l’avevano ingannato con il trucco del finto carabiniere. Due arresti

Fermati nel capoluogo lombardo due uomini accusati di rapina aggravata e omicidio ai danni di un 92enne in zona Porta Romana

Prima l’hanno derubato con la tecnica del «finto carabiniere», poi lo hanno aggredito con violenza, provocandogli ferite che si sono rivelate fatali. La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Milano nei confronti di due uomini di nazionalità egiziana, accusati di rapina aggravata e omicidio.

Il ritrovamento a Porta Romana e la svolta dell’autopsia

La vicenda risale al 27 ottobre, quando un 92enne, solo nella sua abitazione in zona Porta Romana, era stato trovato a terra e trasportato in gravi condizioni al Policlinico. L’uomo è morto il giorno successivo. Inizialmente si era ipotizzato un malore seguito da una caduta, ma l’autopsia ha rilevato fratture craniche incompatibili con questa ricostruzione. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire quanto accaduto attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici e di altri elementi investigativi.

La dinamica della rapina e il precedente colpo a Varese

Secondo gli accertamenti, uno dei due avrebbe fatto da palo, mentre l’altro sarebbe entrato nell’abitazione, aggredendo l’anziano e portando via gioielli e oggetti di valore. I due sarebbero inoltre coinvolti in un successivo furto in casa di un’altra persona anziana a Varese, episodio per il quale erano stati arrestati e poi liberati dopo l’udienza di convalida.