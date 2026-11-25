La proposta di un prelievo fiscale sul Big Tech nel prossimo bilancio pluriennale Ue: e ora Fratelli d'Italia non fa più da scudo agli Usa. Quanto può valere e quanto pesano i prestiti Ue da ripagare

Neanche il tempo per Donald Trump di metabolizzare la batosta elettorale alle Midterm, e l’Unione europea scongela dal frigo in cui era stata a lungo riposta l’idea di una tassa europea sulle Big Tech, in gran parte Usa. Formalmente pare una coincidenza. Antonio Costa, l’ex premier portoghese che presiede il Consiglio europeo, era stato incaricato nelle scorse settimane a provare a risolvere l’esercizio «impossibile» di ideare un bilancio pluriennale Ue in grado di mettere d’accordo tutti – Paesi frugali e “amici della coesione”, Commissione e Parlamento. Sabato scorso Costa ha presentato la sua proposta – la cosiddetta negotiating box – che i capi di Stato e di governo dei 27 saranno chiamati a discutere giovedì e venerdì in un vertice straordinario a Bruxelles. «Sarà un bagno di sangue», prevedevano fonti Ue nei giorni scorsi. Sotto pressione soprattutto da parte della Germania, che vuole un bilancio ben più asciutto per il periodo 2028-34, Costa ha tagliato ulteriormente la bozza predisposta dalla Commissione nel 2025 rispetto all’ultimo tentativo di mediazione dell’Irlanda. Da quasi 2mila miliardi di euro si scende a poco più di 1.780 miliardi, meno dell’1% del prodotto interno lordo Ue: una sforbiciata del 10%, che colpirebbe soprattutto programmi d’investimento sulla competitività, la sicurezza e l’azione globale Ue. Commissione e Parlamento sono infuriati, e Costa poteva ben immaginarlo: così per addolcire la pillola, ha scongelato la proposta della digital tax Ue.

Come funzionerebbe la digital tax

L’idea di fondo su cui Costa prova a spingere è che se gli Stati membri investiranno di meno nel bilancio comune, come vogliono a tutti i costi Germania, Olanda, Danimarca & co, i fondi per sostenere l’azione dell’Ue dovranno arrivare in parte da altre fonti: le famose «risorse proprie» dell’Unione. La Commissione ne aveva già proposte alcune: una tassa doganale sull’impatto ambientale (Carbon Border Adjustment Mechanism), un contributo sui rifiuti elettronici non riciclati, accise Ue sui tabacchi, una quota di entrate dal sistema ETS, una tassa piatta sui ricavi delle grandi società. Costa ha tralasciato quest’ultima per rimettere invece al centro l’imposizione di una possibile digital tax Ue. L’idea è quella di imporre un prelievo pari al 3% del fatturato netto annuo di quelle società del settore digitale che realizzano fatturati globali oltre i 750 milioni di euro e in Ue di almeno 50 milioni. Secondo proiezioni della Commissione europea viste da Rapporteur, una tassa del genere potrebbe generare ricavi per poco meno di 6 miliardi di euro l’anno. I paletti fiscali oltre cui far scattare il prelievo potrebbero però variare nei negoziati, e così pure l’importo della tassa, però. E dunque anche i ricavi generati.

La posizione del Parlamento Ue e quella di Meloni

Il Parlamento europeo, almeno su questo, si frega le mani, avendo spinto da anni per la digital tax. «Non è una vittoria della Francia, ma nostra. Finalmente si creeranno sul mercato digitale Ue condizioni alla pari per tutti», ha detto oggi in conferenza stampa l’eurodeputata ceca Danuše Nerudová. «Se Elon Musk può permettersi di spendere miliardi per finanziare campagne elettorali negli Usa, può certamente pagare anche la sua giusta quota per le sue attività in Ue», ha aggiunto poi ben più ruvida la co-rapporteur del Parlamento sulle risorse proprie. Lasciando intendere come in Europa si valuti ora sia un buon momento politico per «infilzare» Trump e i suoi tech-miliardari di fiducia, dopo la scoppola delle Midterm e con un Congresso Usa di tutt’altra sensibilità in arrivo da gennaio. Per ora i governi nazionali hanno parlato ben poco, le discussioni si concentrano nei difficili negoziati a 27: l’esecutivo Meloni in questi giorni non ha proferito verbo sulla proposta di Costa. Intervenendo in plenaria al Parlamento europeo, però, stamattina Nicola Procaccini ha lasciato intendere che FdI non è contraria alla digital tax. «È giusto ragionare su tasse su colossi Usa e Cina, ma senza penalizzare l’innovazione o soffocare le imprese europee», ha detto il leader dei meloniani in Ue. Lontani i tempi in cui Meloni e i suoi rappresentanti europei facevano quasi in automatico da «scudo» alle proposte Ue più dolorose per l’Amministrazione Trump. Il vento politico è cambiato.

I debiti Ue da ripagare

Coi soldi di Musk, Bezos, Zuckerberg & co (a fronte dei loro ricavi stellari), d’altronde, l’Ue vuole risolvere pure un cruccio di cui si parla poco: ripianare i debiti contratti per finanziare negli scorsi anni gli investimenti del Next Generation EU. «I leader furono coraggiosi ad agire» nella tempesta del Covid per dar vita a quello strumento d’emergenza da oltre 800 miliardi di euro, «ma ora è rimasto il peso» di quell’esposizione sui mercati, ha ricordato ancora Nerudova. La Commissione aveva calcolato spese per circa 168 miliardi di euro tra il 2028 e il 2034 per il rientro: rimborso dei capitali, pagamento di interessi e relativi oneri. Con un’acrobazia contabile Costa prevede ora che quell’operazione costi all’Ue sui sette anni 10 miliardi in meno, dunque 158. Un macigno comunque non indifferente sul bilancio: poco meno del 10% del totale, oltre 22 miliardi di euro l’anno in media. Stando alle proiezioni della Commissione Ue, la digital tax ne coprirebbe per lo meno una parte.

Cosa succede ora

Di qui all’approvazione del bilancio comune Ue, comprese possibili nuove risorse proprie, la strada pare comunque ancora lunga e difficile. Il vertice straordinario convocato a Bruxelles giovedì e venerdì vedrà i leader scontrarsi e negoziare duramente. Se, come probabile, non arriveranno a un’intesa avranno un’altra chance di riparlarne appena due settimane dopo, nel Consiglio europeo ordinario di metà dicembre. La Commissione preme per un accordo tra i governi entro fine anno, che oggi appare tutt’altro che scontato, dopodiché in ogni caso su quell’eventuale intesa si dovrà negoziare col Parlamento europeo, senza il cui via libera nulla può essere deciso in materia di bilancio. «Se i leader pensano di trovare l’accordo e poi trovarci pronti a mettere la firma, si sbagliano di grosso», ha avvertito oggi il capo-negoziatore del Ppe Siegfrid Muresan.