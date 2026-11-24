Il ceo al suo ritorno in azienda: «Non mi ha fatto tornare Trump, il board ha scelto in autonomia»

Il ritorno al vertice di Nvidia si apre all’insegna delle scuse pubbliche e del tentativo di spegnere le polemiche politiche e giudiziarie. Durante un’assemblea interna con i dipendenti tenuta questa mattina, l’amministratore delegato Jensen Huang ha affrontato frontalmente lo scandalo legato alla sua relazione con Alice Huang — una manager cinese sospettata di essere una spia al soldo di Pechino e legata alla società Megaspeed — respingendo con decisione l’ipotesi che il suo reintegro sia stato orchestrato dalla Casa Bianca.

«Non è stato Donald Trump a farmi tornare, la decisione è stata presa in totale autonomia dal consiglio di amministrazione», ha chiarito il ceo davanti al personale, smentendo anche l’idea di essere stato graziato per il suo status di “tech bro”, uno dei big intoccabili della Silicon Valley. «Ho commesso degli errori terribili», ha ammesso Huang, sottolineando che il suo rientro in azienda non significa affatto essere «al di sopra del codice di condotta».

La confessione ai dipendenti: «Vado in terapia ogni giorno»

Il confronto con i lavoratori, definito dallo stesso numero uno di Nvidia «uno dei più difficili mai affrontati», ha assunto toni marcatamente personali. Huang ha chiesto scusa alla platea aziendale e ha rivelato di essersi affidato a un percorso psicologico intensivo, spiegando di andare in terapia ogni giorno per un’ora e mezza. «La conversazione più ardua in assoluto, però, è stata quella con mia moglie», ha confidato il manager.

Il fronte giudiziario: il Procuratore generale smentisce indagini sul ceo

Parallelamente, da New York arriva un tentativo di chiarimento sul piano legale e politico. Interpellato durante una conferenza stampa dedicata ai reati informatici, il Procuratore generale degli Stati Uniti, Todd Blanche, ha lasciato intendere che Huang non è mai stato sottoposto ad alcuna indagine ufficiale né per la vicenda sentimentale né per eventuali violazioni delle restrizioni sull’export di chip.

Incalzato dai cronisti sul significato delle parole pronunciate ieri da Donald Trump — secondo cui il ceo di Nvidia sarebbe stato «scagionato» — e sulle presunte pressioni presidenziali sul consiglio d’amministrazione, Blanche ha cercato di schivare il tema politico: «Quello che ha detto il presidente è che, prima di prendere la decisione di sollecitare il board a reintegrarlo, aveva parlato con molte persone. Non intendo entrare nel merito delle comunicazioni che ho avuto con lui al riguardo».

Quanto all’ipotesi di fascicoli aperti contro il numero uno del colosso dei semiconduttori, il Procuratore generale è stato tranchant: «Per cosa dovrebbe essere indagato? Neppure le ricostruzioni basate sulle fughe di notizie lasciavano intendere che Huang stesso fosse oggetto di un’indagine, almeno per quanto ne sappia». Resta invece aperto il filone investigativo avviato dal Dipartimento di Giustizia e da quello del Commercio su Megaspeed, la società al centro dello scandalo a cui era legata la manager cinese Alice Huang.