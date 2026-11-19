La stampa di Pechino grida anche al complotto organizzato dai dem Usa per fare pagare a Jansen Huang la vicinanza a Donal Trump. E l’esperto di intelligence assicura: «I servizi segreti non hanno mai usato la trappola sessuale»

Alice Huang (ma a Pechino la chiamano Huang Le) è diventata una star in Cina, anche se non è mai più apparsa in pubblico da quando è esploso lo scandalo della sua relazione con Jansen Huang, il numero uno di Nvidia che per colpa sua ha perso la guida del colosso dei microchip Usa. La stampa cinese la difende a spada tratta, ipotizzando un complotto dei democratici americani per fare pagare a Donald Trump l’allentamento della tensione con il presidente cinese Xi Jinping proprio alla vigilia del vertice di Shenzen. Ma sui media e soprattutto sui social media -come Sina Weibo- Alice è diventata per questa storia una sorta di icona di bellezza femminile. Basta digitare il nome di Alice come è scritto con i sinogrammi su Baidu, il Google di Pechino, per trovare tutto l’entusiasmo dei suoi connazionali per quella che l’Occidente considera una Mata Hari contemporanea.

Alice Huang e l’ex ceo di Nvidia in uno scatto sui media cinesi

In Occidente indicata come spia, in patria si sono innamorati del suo fascino

Il ritratto di Alice sulla testata on line Hong Kong 01 li riassume un po’ tutti: «Non c’è da stupirsi. Nelle foto appare alta, con lunghi capelli neri e lisci, lineamenti delicati, carnagione chiara e uno sguardo puro, eppure i suoi occhi e le sue sopracciglia hanno un tocco di fascino; è davvero piacevole alla vista. Non ha il tipico viso da “celebrità di internet”. Partecipando a vertici e banchetti, emana compostezza e l’aura di una donna d’affari di successo». Sul Global Times, il tabloid controllato dal Quotidiano del Popolo del Partito comunista cinese, appare un colloquio con un’amica di famiglia di Alice che così la descrive: «il sorriso di Huang Le è estremamente dolce e gli uomini che la vedono si sentono come fulminati, come se lei con uno sguardo avesse rubato loro l’anima. Non poteva resisterle il Ceo di Nvidia». In un altro articolo si sostiene addirittura che «Huang Le appare come un piccolo sole, per una semplice ragione: non si affida a spigoli vivi per intimidire, ma usa la sua intelligenza e la sua gentilezza per creare un’atmosfera rilassata intorno a sé; quando un uomo è con lei, i suoi occhi brillano naturalmente».

Alice Huang e l’ex ceo di Nvidia in uno scatto sui media cinesi

La ritraggono come una donna manager di straordinarie capacità

Su Caixin altre lodi, non solo alla bellezza di Alice. Anzi: «Giudicare solo l’aspetto esteriore non fa capire. Durante gli anni trascorsi come giornalista, ha imparato come funziona l’opinione pubblica; dopo essere entrata nel settore della finanza, ha compreso a fondo il mondo dei capitali; e quando è entrata in Megaspeed, aveva già maturato esperienza anche nel settore dei semiconduttori. Per una persona comune, possedere anche solo una di queste tre competenze sarebbe sufficiente per vivere nell’agio il resto dei suoi anni. Huang Le possiede tutte e tre queste esperienze. I suoi numerosi cambi di lavoro, per quanto apparentemente drastici, sono stati in realtà tutti ben pianificati e strategicamente ponderati; le sue risorse sono state accumulate strato dopo strato, non scoperte per caso. Quel viso dall’aspetto innocente è più che altro una sorta di scudo protettivo. Se fosse stato solo il suo aspetto, non sarebbe riuscita a entrare nella cerchia ristretta di Nvidia. È riuscita a rimanere al fianco di Jensen Huang grazie alle sue solide competenze».

C’è chi grida al complotto dei dem Usa contro il fondatore di Nvidia

L’ex caporedattore centrale di Global Times, Hu Xijin, ha scritto sul suo blog su Weibo di avere sperato nel profondo del cuore che «Huang Le fosse una spia inviata dai servizi segreti cinesi, poiché ciò dimostrerebbe la loro potenza. Ma non credo proprio che lei sia una spia cinese. Per anni ho studiato per motivi professionali intelligence, e quelli cinesi- a differenza di altri servizi di informazioni- non hanno mai utilizzato la cosiddetta trappola amorosa come arma. La Cina non ha mai chiesto a nessuno di raggiungere gli obiettivi richiesti concedendo favori sessuali». Hu Xijin è un giornalista molto conosciuto e altrettanto legato al regime di Pechino; quindi, questa affermazione va presa con le pinze, ma proprio per questo suo ruolo diventa interessante la sua tesi su quanto accaduto nel caso Nvidia: «Se i servizi di intelligence Usa avessero identificato Huang Le come una spia avrebbero dovuto avvertire in privato il Ceo di Nvidia. Invece hanno fatto trapelare la notizia al New York Times e al Financial Times, facendo esplodere lo scandalo e costringendo il manager alle dimissioni». Secondo il giornalista cinese «l’incidente è in realtà una lotta di potere interna agli Stati Uniti. È arrivato proprio all’indomani delle elezioni di mid term e sembra proprio organizzato dai Democratici Usa per fare pagare a Jensen Huang il suo rapporto speciale con Donald Trump». Secondo Hu Xijin è evidente che l’ex Ceo di Nvidia si fosse innamorato di Huang Le, ma secondo il giornalista cinese Jensen Huang non «avrebbe mai fatto mescolare affari sentimentali con interessi politici e commerciali». Difende a spada tratta anche il fondatore del colosso dei microchip Usa: «è sempre stato consapevole delle importanti implicazioni di ogni sua mossa ed è naturalmente diffidente nei confronti di qualsiasi intrigo o manipolazione da parte di chiunque, soprattutto le donne. Sospettare che Huang abbia fatto pressioni su Trump contro l’embargo statunitense sui chip Nvidia destinati alla Cina a causa del suo rapporto con Huang Le significa sottovalutare gravemente la saggezza e la lungimiranza di Huang».

L’avvocata matrimonialista che offre consigli alla moglie tradita di Jansen Huang

Su Hong Kong 01 è stata intervistata sul caso anche una avvocata matrimonialista, che ha dato i suoi consigli perfino alla moglie del fondatore di Nvidia: «Se si scopre che il proprio partner ha una relazione extraconiugale, è opportuno rivolgersi prima a un avvocato e a uno psicologo per chiarire i propri diritti e la situazione familiare, e non affrontarli impulsivamente quando si è emotivamente turbati, né affrettarsi a decidere se divorziare. Meglio aspettare, prendersi cura di se stessi e solo in seguito decidere il da farsi». La matrimonialista con sorprendente umorismo ha pure cercato di fare vedere una buona notizia per la consorte tradita del Ceo americano: «Almeno per ora non sembrerebbe esserci alcun problema di figli illegittimi. È un colpo di fortuna in mezzo a tanta sfortuna»