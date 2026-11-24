I conti in tasca al presidente Usa dopo l'intervento per far tornare l'amministratore delegato in sella all'azienda. Il Financial Times: un livello malsano di influenza governativa in una società privata. La Germania: sotto shock

Donald Trump ha guadagnato 15 milioni di dollari con le azioni Nvidia dopo il ritorno di Jensen Huang. A scriverlo è il Financial Times: al 30 settembre il presidente americano aveva fino a 370 mila azioni Nvidia. Il numero di titoli in possesso di Trump non è chiaro e non è rivelato dalle sue comunicazioni finanziarie, ma anche se fosse il minimo della forchetta indicata, ovvero 32 mila azioni, Trump avrebbe guadagnato 1,3 milioni con il rally del titolo.

Il trading sui titoli Nvidia

Secondo Abc invece nei primi nove mesi del 2026 i fondi facenti capo al presidente degli Stati Uniti hanno svolto «oltre trenta operazioni» di compravendita di azioni Nvidia. Per un ammontare di milioni di dollari. Risulta dall’informativa finanziaria annuale di Trump, che alla fine del 2025 risultava in possesso di titoli dell’azienda per almeno 12 milioni di dollari. «Il portafoglio azionario e obbligazionario del presidente Trump è gestito in modo indipendente da istituzioni finanziarie terze», ha chiarito il portavoce della Casa Bianca, Davis Ingle. «Tutti gli investimenti sono detenuti in conti discrezionali e investiti tramite portafogli basati su modelli computerizzati che replicano automaticamente indici riconosciuti, come lo Schwab 1000».

La presenza in Cda

«Né il presidente Trump né alcun membro della sua famiglia ha la possibilità di dirigere, influenzare o fornire indicazioni su come viene investito il portafoglio o su quando gli investimenti vengono acquistati o venduti», ha aggiunto Ingle. «Tutte le decisioni di investimento sono prese esclusivamente da gestori indipendenti». Trump ha rivendicato ieri il merito del ritorno al vertice di Nvidia di Jensen Huang, che si era dimesso lo scorso 12 novembre in seguito alla scoperta di una sua relazione con una sospetta spia cinese. Secondo il portale Semafor Trump ha partecipato al consiglio di amministrazione di Nvidia precedente il ritorno di Huang come Ceo del colosso dei chip.

L’azione del presidente

Il quotidiano finanziario britannico Financial Times in un editoriale analizza il reintegro del fondatore ed ex Ceo di Nvidia: «La Casa Bianca può proteggere Huang per ora e non ci sono prove che fosse coinvolto in alcuna condotta illecita. Ma ha dimostrato un livello estremamente malsano di influenza governativa su una società di proprietà degli azionisti, nonché la misura in cui gli interessi dell’amministrazione e del settore dell’intelligenza artificiale sono intrecciati».

Il titolo

Secondo Ft Trump «non ha fatto mistero del suo desiderio di vedere Huang tornare in carica mentre il mercato azionario statunitense ha subito un crollo negli ultimi giorni. Sa bene che ciò che resta della sua eredita’ economica dipende dal boom dell’intelligenza artificiale. Gli azionisti di Nvidia hanno chiaramente ritenuto che la reintegrazione dell’amministratore delegato fosse nell’interesse della società. Un’impennata di oltre il 30 per cento del prezzo delle azioni lunedì mattina ha restituito quasi mille miliardi di dollari al suo valore di mercato. Ciò, tuttavia, lascia un trilione di dollari in balia della sorte, a seconda di quello che emergerà nell’indagine commissionata dal consiglio di amministrazione sulla condotta di Huang, condotta da amministratori indipendenti e consulenti legali. E che non è ancora conclusa».

Lo strappo dei repubblicani

Intanto anche i repubblicani americani rompono con il presidente Trump su Nvidia. «”Il reintegro di Jensen Huang non cancella le minacce alla nostra sicurezza nazionale. Restiamo determinati a ottenere risposte sul contrabbando dei prodotti Nvidia e il loro ruolo nel fare avanzare le capacità del nostro avversario sull’intelligenza artificiale», ha detto il deputato John Moolenaar. «”Avevo messo in guardia fin dall’inizio l’amministrazione sul fatto che la Cina voleva ottenere i nostri chip più avanzati. La controversia su Nvidia e Megaspeed è solo la punta dell’iceberg e non è risolta dal reintegro di Huang», ha osservato il senatore repubblicano Tom Cotton assicurando che il Congresso americano continuerà a indagare.

Lo shock della Germania

E anche il ministro degli Esteri tedesco si è detto shockato dall’intervento rivendicato dal presidente, ritenendo che il potere politico non debba interferire nelle decisioni delle imprese private. «Mi ha scioccato, a essere sincero», ha dichiarato Johann Wadephul durante un evento a Berlino, affermando di non aver «mai visto» un simile intervento politico negli affari di una singola azienda.