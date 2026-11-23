Il report di Oxfam: impiegate 200 mila tonnellate di esplosivi, è stata liberata un'energia pari a 13 bombe nucleari

In meno di due anni a Gaza sono state impiegate oltre 200 mila tonnellate di esplosivi. Ed è stata un’energia pari a 13 bombe nucleari usate a Hiroshima. Lo stima Oxfam in un report sull’uso «massiccio e indiscriminato» di armi esplosive e incendiarie da parte di Israele. Che è responsabile – per l’ong – di aver contaminato oltre il 99% di Gaza, rendendo tossici aria, acqua e territorio.

Due milioni di sfollati

Secondo il rapporto il conflitto ha causato oltre 61 milioni di tonnellate di detriti pericolosi. Gaza City, Khan Younis, Rafah e Jabalia sono le aree più colpite dal disastro ambientale e sanitario che interessa 2 milioni di sfollati. Adesso sono tossiche l’aria, la terra e l’acqua. Oxfam ha realizzato il report in collaborazione con il Conflict and Environment Observatory (CEOBS). Il dossier fotografa le conseguenze generate da oltre tre anni di conflitto sul piano ambientale e sanitario. Evidenziando gli enormi rischi a cui sono esposti quasi due milioni di sfollati.

«L’offensiva militare ha coinvolto direttamente oltre il 78% del territorio di Gaza», spiega Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, «lasciando dietro di sé residui di metalli pesanti, esplosivi, diossina, contaminanti biologici e amianto presente negli edifici rasi al suolo. Il rischio in questo momento riguarda praticamente tutta la Striscia. Senza un intervento immediato di bonifica ambientale, le conseguenze potrebbero essere gravissime e protrarsi per generazioni».

Il disastro ambientale

Attraverso l’analisi di immagini satellitari, dati di telerilevamento, studi scientifici – oltre al confronto con altri scenari di guerra – il rapporto dimostra che esistono tutti gli elementi per accertare la gravità e la diffusione del disastro ambientale in corso. A rendere ancora più complessa qualsiasi operazione di bonifica è poi l’enorme quantità di detriti accumulati. Le operazioni militari israeliane hanno infatti prodotto oltre 61 milioni di tonnellate di macerie- Trasformando case, quartieri e infrastrutture in un immenso deposito di materiali potenzialmente pericolosi.

Le aree

Sono 5 le aree dove si registra il livello più alto di contaminazione, causato dall’impatto combinato dei bombardamenti e del crollo di infrastrutture e abitazioni: Gaza City, Khan Younis, Rafah, Jabalia e l’area che costeggia l’asse viario di Salah al-Din. Nel luglio 2026 sono stati rilevati batteri fecali nel 19% dei 79 pozzi di falda analizzati, una percentuale quasi dieci volte superiore rispetto al 2% registrato nel 2021, segnale di un rapido deterioramento della qualità delle acque sotterranee. In questo scenario, conclude Ocfam, è quindi indispensabile che la comunità internazionale riconosca la bonifica ambientale di Gaza come una priorità assoluta, portandola avanti di pari passo con la ricostruzione.