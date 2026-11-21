Un ventilatore ha spinto il berretto di lana di un piccolo visitatore dentro il recinto. Inutili i tentativi dei veterinari per evitarle l’intervento chirurgico. La commozione della città e le nuove polemiche sulla sicurezza negli zoo

Un cappellino di lana lanciato in aria davanti alla vetrata panoramica, la corrente di un ventilatore a soffitto e una fessura di appena trenta centimetri. È finita così, per una sequenza di coincidenze assurde, la storia di Fiona, la femmina di ippopotamo del Nilo diventata negli anni una star mondiale sui social e il simbolo del Cincinnati Zoo and Botanical Garden, in Ohio. Come ricostruisce oggi La Stampa, durante una visita un bambino ha gettato verso l’alto il suo berretto, che è stato spinto dall’aria sopra la finestra fino a precipitare direttamente all’interno del recinto. L’animale lo ha inghiottito senza che nessuno se ne accorgesse.

I tentativi disperati dei veterinari e l’impossibilità di operarla

In un primo momento Fiona non ha mostrato alcun sintomo di malessere, ma poco dopo ha iniziato a rifiutare il cibo, facendo subito scattare l’allarme tra i custodi. I medici dello zoo hanno scartato fin da subito l’ipotesi di un’operazione chirurgica, giudicata troppo pericolosa a causa della mole dell’ippopotamo, del peso degli organi interni e delle enormi incognite legate all’anestesia. L’équipe veterinaria ha quindi puntato tutto sulla possibilità di favorire l’espulsione naturale del berretto, somministrando liquidi e farmaci di supporto.

Per provare a raggiungere e rimuovere l’oggetto è stato fatto arrivare persino un colonscopio lungo circa 2,7 metri dal Columbus Zoo, ma anche quel tentativo è andato a vuoto. Mercoledì gli specialisti hanno tentato il tutto per tutto ricorrendo a una pedana vibrante, solitamente utilizzata negli allevamenti di cavalli per stimolare la circolazione e la muscolatura, su cui Fiona è salita più volte senza però ottenere alcun beneficio. Giovedì lo staff medico si è dovuto arrendere: il cappellino non è mai uscito dal suo organismo e l’ippopotamo non si è più ripreso.

Come Fiona era diventata un simbolo di resilienza

La storia di Fiona aveva conquistato milioni di persone fin dalla sua nascita, avvenuta nel gennaio 2017 con sei settimane di anticipo rispetto al termine. Venuta alla luce con un peso di appena 13 chili — contro i 25-55 chili considerati nella norma per la specie — aveva pochissime speranze di sopravvivere. Incapace di alimentarsi da sola, era salvata grazie all’assistenza costante dei veterinari della struttura e degli infermieri pediatrici del Cincinnati Children’s Hospital, intervenuti per riuscire a inserire le flebo nelle sue minuscole vene.

I bollettini quotidiani pubblicati sui social avevano trasformato ogni suo piccolo progresso in una conquista seguita in tutto il mondo. Crescendo, Fiona era diventata un fenomeno globale capace di moltiplicare gli ingressi allo zoo e ispirare libri per bambini e linee di merchandising, imponendosi nell’immaginario collettivo come un vero simbolo di resilienza.

Il lutto a Cincinnati e le nuove polemiche sugli zoo

La notizia della sua scomparsa ha scatenato un’ondata di commozione in tutta Cincinnati. Il sindaco Aftab Pureval l’ha ricordata come «un simbolo di perseveranza e gioia», mentre davanti ai cancelli del giardino zoologico è sorto un memoriale spontaneo fatto di fiori, biglietti, peluche, angurie e zucche, i suoi cibi preferiti. Diversi edifici della città si sono inoltre illuminati di viola proiettando la sagoma dell’ippopotamo.

Accanto al dolore, tuttavia, sono subito riaffiorate anche le polemiche sulle condizioni di sicurezza degli animali ospitati negli zoo. Proprio nella stessa struttura di Cincinnati, nel 2016, si era consumato il caso di Harambe, abbattuto a colpi di fucile dopo che un bimbo di tre anni era riuscito a entrare nel suo recinto. Le proteste di allora si erano placate solo mesi dopo con l’arrivo di Fiona, la cui fine riapre ora gli interrogativi sulla convivenza tra pubblico e fauna selvatica in cattività.