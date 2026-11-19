Fanno parte dei discendenti di quelli portati da Paolo Escobar dall'Africa per il suo zoo personale. Ma adesso stanno diventando un pericolo

Dieci ippopotami che discendono da quelli portati da Pablo Escobar in Colombia verranno eutanasizzati. L’iniziativa fa parte della prima fase del piano ambientale ad Antioquia. La seconda vedrà anche trasferimenti degli animali. Nel dipartimento è stato avviato un piano per contenere la riproduzione della specie, che non viveva nel paese ed è stata introdotta oltre quattro decenni fa dal narcotrafficante.

Il piano d’azione

«Iniziamo la prima fase del piano d’azione per adottare misure su 10 esemplari che stanno mettendo a rischio la popolazione”, ha dichiarato il direttore dell’autorità ambientale Cornare, Javier Valencia, citando il caso di un animale a Puerto Nare che mette «in pericolo i bambini di una scuola». Il provvedimento rientra nel piano adottato a settembre dal ministero dell’Ambiente sotto il governo del presidente Abelardo de la Espriella, in continuità con quello dell’esecutivo precedente di Gustavo Petro, che aveva proposto l’eutanasia di almeno 80 capi.

Specie invasiva

Valencia ha richiamato la Convenzione sulla diversità biologica, spiegando che se le specie invasive «non si possono confinare, vanno prese altre decisioni letali», nonostante a luglio il ministro dell’Ambiente, Fabio Arjona, avesse escluso il controllo letale prima di assumere l’incarico. La prima fase durerà cinque mesi e comprenderà educazione ambientale, sterilizzazioni, confinamento e trasferimenti in santuari e zoo internazionali. Dichiarati specie esotica invasiva nel 2022, i quasi 200 ippopotami presenti nel Paese discendono da quattro esemplari portati dall’Africa per lo zoo privato di Escobar.