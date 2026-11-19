Una ricerca Nielsen: il 68% ha subito almeno una molestia. In pericolo le fasce d'età più giovani. Il 16% è stata inseguita e il 5% ha subito un'aggressione a sfondo sessuale

ChangeTheGame è un’associazione che si occupa di violenze e abusi in campo sportivo. Domani 20 novembre presenterà una ricerca di Nielsen sulle molestie nei confronti delle donne runner. La testimonial sarà la grande ex atleta azzurra Fiona May. Lo studio, intitolato “La violenza sulle runner e la safety tax”, dice che tre milioni di donne tra i 18 e i 50 anni corrono all’aperto almeno una volta al mese. E il 68% di loro ha subito almeno una molestia durante l’allenamento.

Le molestie alle donne runner

Repubblica spiega che nella fascia d’età tra i 18 e i 24 anni, la percentuale sale addirittura all’86%. «Non si tratta solo di fischi e commenti osceni», spiega Daniela Simonetti, fondatrice e presidente dell’associazione. Che ricorda «l’odiosissimo catcalling che purtroppo le runner devono subire magari soltanto perché indossano dei leggings o un top. Purtroppo qui siamo costrette a denunciare anche comportamenti intimidatori (36%), contatti fisici diretti (21%). Senza contare che tra le sportive che hanno subito molestie, il 16% è stata inseguita e il 5% ha subito un’aggressione a sfondo sessuale».

Anche di giorno

Un abuso su due avviene di giorno e tra la gente. Il 54% delle runner indica episodi accaduti in parchi e il 50% in centro. La fascia oraria più pericolosa è quella che va dalle 17 alle 20. Dopo le molestie arriva la paura (48%) che tra le più giovani sale al 55%: «Avrei voluto reagire, ma ero come paralizzata» racconta Sara, aggredita in un parco lo scorso anno a Brescia. «Mi vesto per attirare meno l’attenzione, anziché per stare più comoda», dice Isabella Novati, che qualche mese fa denunciò una molestia a Monza in un video diventato virale. «Magari scelgo una maglia più larga anche se fa caldo, ma è meglio così».

Le precauzioni

Le 1471 runner che hanno partecipato alla ricerca non nascondono di essere abbastanza o molto preoccupate (68%). Il 47% porta con sé lo smartphone per condividere la posizione con qualcuno, il 40% evita gli auricolari, il 23% nel marsupio ha uno spray al peperoncino o allarmi sonori salvavita. Tra loro, racconta il quotidiano, c’è la 56enne Ivana Di Martino. «Mi allenavo sui Navigli, avevo appena finito una serie di ripetute, stavo bevendo a una fontana. Si sono avvicinati quattro o cinque giovani, completamente ubriachi. Mi hanno circondata, non potevo fuggire. Mi hanno aggredita, picchiata e colpita con dei pezzi di vetro. E purtroppo ho anche subito abusi sessuali. Non li hanno mai arrestati».

Gli episodi

E di episodi spiacevoli ce ne sono ancora: «C’è l’idiota che ti segue in macchina e ti fa degli apprezzamenti, chi commenta come sei vestita. Ok, forse non è una violenza in senso tecnico ma resta l’amarezza perché in quei momenti ti senti un oggetto. Tra tutte, se posso dire, trovo intollerabile quella del vestiario. Ma perché mi devo porre il problema di mettere un pantaloncino corto o un top se corro in estate con 40 gradi? Anche questa è una privazione della libertà. E quando incontro qualche ragazza che mi racconta di aver abbandonato lo sport dopo una brutta avventura, mi si stringe il cuore. Purtroppo però sono sempre di più».