Su X parte il dibattito sulle condizioni di salute del tycoon, visto zoppicare a Shenzhen. Il presidente si è anche appisolato durante un meeting dell'Apec. Intanto i telefoni cellulari "usa e getta" (i cosiddetti "burner phones") utilizzati in Cina dallo staff della Casa Bianca sono stati ritirati per essere distrutti

Una protuberanza sul fondoschiena di Donald Trump fa partire le voci sulle condizioni di salute del presidente degli Stati Uniti. Il rigonfiamento del tycoon 80enne è emerso in un video sull’incontro con Vladimir Putin a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. Mentre intanto i telefoni di alcuni giornalisti che si trovavano sull’Air Force One di ritorno dal vertice con il leader russo e quello cinese Xi Jinping sono stati sequestrati. Per ragioni di sicurezza.

La protuberanza

Nel filmato si vede che mentre Trump si avvicina a Putin da sotto la giacca emerge un rigonfiamento rigido all’altezza dell’anca destra. Si parla di un congegno per la salute o qualcosa di simile. Il Daily Beast scrive che nel video il tycoon sussurra qualcosa all’orecchio dello zar, che sorride. Poi si dirige verso i posti a sedere con un’andatura trascinata e piegando a malapena le ginocchia. Infine dice che con Putin «abbiamo un ottimo rapporto da molti anni», stando in piedi con il baricentro apparentemente spostato in avanti e le braccia sospese davanti a sé. «Ci conosciamo da molto tempo e penso che da questa situazione possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che ne possano iniziare a nascere. Ma penso che ne nasceranno».

Il tweet

Le illazioni sulla salute di Trump compaiono in risposta al tweet di Margo Martin, assistente del presidente. C’è chi parla di un esoscheletro e chi di una sacca. La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento del Daily Beast. Il rigonfiamento è stato notato per la prima volta quando Trump ha iniziato la campagna elettorale ad agosto ed è diventato da allora un argomento ricorrente di speculazioni, con molti che si chiedono se possa essere collegato a una condizione di salute segreta. Il presidente ha mostrato diversi segni visibili di declino fisico, tra cui la mano livida, le caviglie gonfie e la tendenza ad appisolarsi durante gli eventi pubblici, come per esempio durante una tavola rotonda al vertice Apec.

I telefoni sequestrati

Intanto Afp fa sapere che la Casa Bianca ha sequestrato per motivi di sicurezza i telefoni di alcuni giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale. Secondo un altro messaggio inviato dal “pool” video che accompagnava Trump i telefoni cellulari “usa e getta” (i cosiddetti “burner phones”) utilizzati in Cina dallo staff della Casa Bianca sono stati ritirati per essere distrutti o per procedere alla cancellazione dei dati in essi contenuti. I dispositivi temporanei vengono impiegati al posto dei normali telefoni cellulari per proteggere questi ultimi da eventuali intrusioni informatiche.

Le custodie schermanti

Sempre secondo il “pool” video diversi giornalisti avevano riposto i propri telefoni, computer e smartwatch in apposite custodie schermanti – note come “borse di Faraday” (“Faraday bags”) – prima dell’arrivo in Cina. Quei dispositivi non sono stati confiscati giovedì a bordo dell’aereo e i proprietari hanno potuto utilizzarli durante il volo.

Di conseguenza, sono stati i giornalisti che avevano fatto uso del proprio telefono cellulare personale in Cina a dover consegnare i propri apparecchi all’interno di queste “borse di Faraday”, utilizzate per impedire qualsiasi forma di tracciamento o furto di dati. È stato loro comunicato che potranno rientrarne in possesso all’arrivo. I telefoni dei giornalisti non erano stati ritirati dalla Casa Bianca a maggio, in occasione di una visita del presidente statunitense in Cina. Lo ha precisato su X Jacqui Heinrich, giornalista di Fox News e presidente dell’associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca.