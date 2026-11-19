Dopo un'ora e mezza di colloqui i tre leader mettono nel mirino la Cpi e parlano di disarmo nucleare. Putin gela Kiev e L'Europa: «Non è pronta a compromessi». Cosa è successo nel trilaterale in Cina e perché non è stata una «nuova Yalta» come qualcuno si aspettava

Xi Jinping al centro, Donald Trump e Vladimir Putin ai suoi lati, attorno a un grande tavolo. È durato un’ora e mezza il vertice trilaterale in Cina. Al termine, il presidente statunitense ha telefonato ai leader europei riuniti a Berlino per riferire che il colloquio con il leader russo «è andato bene». Si prepara ora a rientrare negli Stati Uniti. Anche Putin ha lasciato la sede dell’incontro. Ma cosa è successo a Shenzhen? È stato un vertice più simbolico che concreto, dove Cina, Usa e Russia hanno firmato una «dichiarazione di pace» in 4 punti. I tre Paesi «si impegnano a salvaguardare la stabilità strategica e la sicurezza internazionale, rafforzando il dialogo su riduzione dei rischi nucleari e prevenzione della proliferazione», si legge nel testo. I leader sottolineano anche la necessità di promuovere «una riforma dell’Onu» ma mettono in guardia la Cpi definita da Trump «fuori controllo». Una posizione condivisa dai tre, nessuno dei quali riconosce la giurisdizione della Corte. Su Putin, del resto, pende un mandato d’arresto.

L’Ucraina e la (non) pace

«Oggi si è scritta una pagina di storia della diplomazia, vorrei ci fosse comprensione reciproca», il commento del presidente russo, che poi però gela Kiev e l’Europa: «Non sono ancora pronte a compromessi per risolvere il conflitto in Ucraina, abbiamo invitato gli europei a venire a Mosca per definire la loro posizione». Il Cremlino ha precisato che la guerra «non è stata al centro dei colloqui», tenuti a margine del vertice annuale dell’APEC, la Cooperazione economica Asia-Pacifico. Secondo Putin, citato da Ria Novosti, Mosca avrebbe «accettato i compromessi proposti dagli Stati Uniti», mentre Kiev non avrebbe fatto altrettanto. Dura la replica ucraina. «A Shenzhen Putin si è presentato come un leader. In realtà è un criminale e un terrorista di livello mondiale e come tale dovrebbe essere trattato», ha dichiarato il ministro degli Esteri Andrii Sybiha.

ANSA/MAXIM SHEMETOV | Il vertice trilaterale in Cina, 19 novembre 2026

Gli arsenali nucleari delle grandi potenze e il nodo New START

Il dossier nucleare ha aperto i colloqui, con al centro il futuro degli arsenali atomici. Secondo indiscrezioni di stampa, lo staff di Putin avrebbe esibito al vertice la valigetta dei codici nucleari. Il trattato New START, firmato nel 2011 da Stati Uniti e Russia per limitare le rispettive armi strategiche, è scaduto a febbraio. Trump vorrebbe coinvolgere anche la Cina in un nuovo accordo sul controllo degli armamenti, ma Pechino è riluttante a un’intesa che non tenga conto delle differenze tra gli arsenali. «Essendo le tre maggiori potenze nucleari al mondo, siamo nella posizione di discutere come ridurre il numero di armi atomiche sul pianeta», ha dichiarato Trump. La linea è quella del «dialogo». L’obiettivo è «ridurre i rischi e prevenire la proliferazione delle armi nucleari» perché «una guerra nucleare non dovrebbe mai essere combattuta», si legge nella dichiarazione.

Gli arsenali di Russia, Usa e Cina

Secondo le stime più recenti del Sipri (Stockholm International Peace Research Institute), la Russia detiene il magazzino atomico più vasto, stimato in circa 5.420 testate totali ma gli Usa, con un arsenale leggermente inferiore, hanno una maggiore prontezza operativa. E la Cina, secondo le recenti analisi, ha superato la soglia delle 620 testate atomiche consolidandosi come la terza potenza nucleare. Per ora, dunque, il vertice si è concluso con una dichiarazione di intenti, senza un nuovo accordo sul disarmo.

ANSA/ANDRES MARTINEZ CASARES | Il vertice trilaterale in Cina, 19 novembre 2026

Il petrolio e l’Iran

Russia, Cina e Stati Uniti prevedono, inoltre, «di aumentare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutti i Paesi». E hanno confermato l’importanza di «un approvvigionamento energetico stabile». È ciò che si legge nella dichiarazione. Eppure, non si intravedono, per ora, prospettive di una fine dei due conflitti. Washington resta impantanata in Medio Oriente, mentre la Russia prosegue la guerra in Ucraina.

Un eventuale passo avanti sul dossier iraniano, tuttavia, appariva difficile già alla vigilia del vertice. Gli Usa puntano a impedire a Teheran di dotarsi di un arsenale nucleare e a ripristinare la libera navigazione nello Stretto di Hormuz. Ma gli interessi dei tre Paesi restano distanti. La Cina, fortemente dipendente dalle importazioni energetiche, ha interesse a evitare un’ulteriore destabilizzazione della regione, mentre Mosca mantiene stretti rapporti con il regime degli ayatollah.

Le guerre commerciali e il nodo Taiwan

Xi ha promesso «un maggior accesso al mercato cinese» e chiesto la fine delle guerre commerciali. Putin ha invece criticato sanzioni, dazi e restrizioni all’export, sostenendo che abbiano ormai perso efficacia e potere intimidatorio. Su Taiwan, il leader cinese avrebbe esortato Washington a «fare la cosa giusta» per evitare gravi tensioni nei rapporti bilaterali. Lo ha riferito il South China Morning Post, citando i colloqui tra i due leader. Trump avrebbe ribadito che gli Stati Uniti «non sostengono l’indipendenza di Taiwan», mantenendo però la formulazione tradizionale di Washington, che non coincide con la richiesta di Pechino di dichiarare esplicitamente la propria opposizione all’indipendenza dell’isola. A Shenzhen, quindi, nessun accordo significativo né, tantomeno, una nuova Yalta. Piuttosto, una vetrina per proiettare l’immagine dei tre sullo scenario internazionale.

Joint statement after the trilateral meeting between Xi, Putin and Trump. Called "Declaration toward Peace". https://t.co/09otKN3aT9 — Jorge Liboreiro (@JorgeLiboreiro) November 19, 2026

Foto copertina: ANSA/ANDRES MARTINEZ CASARESI | Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin partecipano a un incontro trilaterale a Shenzhen, 19 novembre 2026