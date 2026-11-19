Drone russo vicino all’ambasciata olandese a Kiev. Meloni parla con Zelensky, a Berlino vertice dei Volenterosi con l’inviato di Trump – La diretta
A Berlino si riunisce oggi, giovedì 19 novembre, la Coalizione dei Volenterosi per discutere del futuro dell’Ucraina e delle garanzie di sicurezza da offrire a Kiev in caso di accordo di pace. A guidare il vertice sono il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Andy Burnham. Presenti anche Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni, il premier polacco Donald Tusk, i vertici dell’Unione europea e della Nato e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
L’incontro arriva poche ore dopo il vertice in Cina tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Da Shenzhen, il presidente russo ha promesso una rappresaglia «molto più dolorosa» dopo gli attacchi ucraini al ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea occupata. L’infrastruttura, lunga 19 chilometri, è fondamentale per i collegamenti stradali e ferroviari con la penisola e per i rifornimenti alle forze russe. Colpita tre volte in quattro giorni, ha subito gravi danni che hanno interrotto il traffico.
Meloni parla con Zelensky prima del vertice
Breve colloquio tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky a Berlino, dopo la foto di gruppo dei leader della Coalizione dei Volenterosi. La premier ha scambiato qualche parola anche con il primo ministro britannico Andy Burnham e con Jared Kushner, inviato di Donald Trump insieme a Steve Witkoff. Poco prima, Zelensky era stato ripreso mentre parlava con Witkoff salendo le scale della Cancelleria.
Von der Leyen a Berlino: «Solo con la forza possiamo raggiungere una pace giusta»
«Solo con la forza potremo raggiungere una pace giusta e duratura». Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, arrivata a Berlino per partecipare al vertice della Coalizione dei Volenterosi sull’Ucraina. «Continueremo a sostenere l’Ucraina. E manterremo la massima pressione sulla Russia. L’Europa è forte e unita», aggiunge. Al summit partecipano anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il segretario generale della Nato Mark Rutte.
I’m in Berlin for an important meeting of the Coalition of the Willing for Ukraine.
Only through strength can we achieve a just and durable peace.
We will maintain our support for Ukraine.
And maintain full pressure on Russia.
Europe stands strong and united. https://t.co/cw3PBhcwaI
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 19, 2026
Meloni arriva al vertice di Berlino. Merz scherza: «Giorgia, vai troppo veloce»
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Cancelleria federale di Berlino per partecipare al vertice della Coalizione dei Volenterosi. Ad accoglierla il cancelliere Friedrich Merz, che ha scherzato con la premier dopo che la sua automobile aveva superato di qualche metro il punto di arresto previsto dal cerimoniale: «Giorgia, vai troppo veloce».
Kiev, drone russo vicino all'ambasciata olandese: danneggiato l'edificio
Un drone russo si è schiantato nei pressi dell’ambasciata dei Paesi Bassi a Kiev, danneggiando alcune automobili, una postazione di sicurezza e mandando in frantumi i vetri dell’edificio. Lo riferisce il Kyiv Independent. Non è ancora chiaro se la sede diplomatica fosse l’obiettivo dell’attacco o se il velivolo sia stato intercettato dalla contraerea ucraina. Il ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen fa sapere che il personale dell’ambasciata è rimasto illeso.
Zelensky a Berlino, riunione con Merz, Macron e Burnham
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla Cancelleria federale di Berlino, dove è stato accolto dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Prima dell’inizio del vertice della Coalizione dei Volenterosi è previsto un colloquio ristretto con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Andy Burnham. Al centro dei negoziati le garanzie di sicurezza per l’Ucraina e il sostegno militare ed economico a Kiev. Zelensky ha indicato tra le priorità il rafforzamento della difesa aerea, la protezione del sistema energetico e il coinvolgimento dell’Europa nei prossimi colloqui di pace.