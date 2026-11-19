Al summit partecipano i leader di oltre trenta Paesi, insieme ai vertici di Ue e Nato, per discutere delle garanzie di sicurezza per Kiev. Da Shenzen Putin minaccia una rappresaglia «molto più dolorosa» dopo gli attacchi ucraini al ponte di Crimea. Nella capitale ucraina torna alta l'allerta, dopo che un drone russo è stato abbattuto vicino alla rappresentanza diplomatica olandese

A Berlino si riunisce oggi, giovedì 19 novembre, la Coalizione dei Volenterosi per discutere del futuro dell’Ucraina e delle garanzie di sicurezza da offrire a Kiev in caso di accordo di pace. A guidare il vertice sono il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Andy Burnham. Presenti anche Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni, il premier polacco Donald Tusk, i vertici dell’Unione europea e della Nato e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.

L’incontro arriva poche ore dopo il vertice in Cina tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Da Shenzhen, il presidente russo ha promesso una rappresaglia «molto più dolorosa» dopo gli attacchi ucraini al ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea occupata. L’infrastruttura, lunga 19 chilometri, è fondamentale per i collegamenti stradali e ferroviari con la penisola e per i rifornimenti alle forze russe. Colpita tre volte in quattro giorni, ha subito gravi danni che hanno interrotto il traffico.