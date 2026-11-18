Da tre mesi l'animale si aggira nella pineta di Lido di Volano rischiando di rimanere strangolato. I cittadini chiedono un intervento, ma i centri di recupero non possono agire senza autorizzazione

Da agosto un daino si aggira nella pineta del Lido di Volano, in provincia di Ferrara, con un cavo d’acciaio lungo circa due metri incastrato tra le corna e il corpo. Ogni volta che si muove tra alberi e cespugli rischia di rimanere impigliato nella vegetazione, con il pericolo che il cavo si stringa ulteriormente. Da mesi alcuni cittadini cercano di ottenere un intervento per liberarlo, ma finora l’animale non è stato soccorso. «Noi ci siamo offerti di intervenire gratuitamente – racconta a Open Piero Milani, presidente del centro di recupero della fauna selvatica Il Pettirosso – ma essendo della provincia di Modena, non siamo autorizzati».

Le segnalazioni dei cittadini e il rischio di strangolamento

La presenza del daino in difficoltà è stata notata già ad agosto. Da allora alcuni residenti hanno continuato a occuparsi della sua sorte, portandogli anche del cibo. Ma il problema principale rimane il cavo metallico che l’animale si trascina dietro e che può impigliarsi nei rami, limitandone i movimenti e mettendone a rischio la sopravvivenza.

Milani spiega che il rischio di morte dell’animale è concreto: «Con l’arrivo dell’inverno il daino perderà i palchi attorno ai quali è attorcigliato il cavo, che però gli avvolge anche il collo. Questo significa che rischia seriamente di morire strangolato».

Qualora l’animale dovesse morire, sostiene Milani, gli enti che non hanno provveduto al soccorso potrebbero essere chiamati a rispondere della loro inerzia.

La risposta dell’Ausl: il daino è monitorato

L’Ausl di Ferrara ha confermato che il caso del daino è noto e seguito dal servizio veterinario, ma al momento non si sa se e come i veterinari potranno intervenire: il nodo riguarda soprattutto le autorizzazioni necessarie per un intervento sulla fauna selvatica. I centri di recupero, infatti, non possono procedere autonomamente senza il via libera delle autorità competenti. «Il servizio veterinario competente per territorio ci aveva assicurato che avrebbero provveduto in maniera autonoma, ma al momento l’animale è ancora in pericolo», spiega Milani, che aggiunge: «Se fosse per noi, adesso quel daino correrebbe già libero».

I daini della pineta di Volano

La presenza dei daini nell’area delle valli di Comacchio non è una novità: da anni questi animali si muovono tra la pineta, la spiaggia e le strade di Lido di Volano, attirando l’attenzione di residenti e turisti.

Nel settembre 2025 la titolare di uno stabilimento balneare aveva filmato tre esemplari arrivati fino all’area giochi dei bambini. Ma la convivenza con gli animali selvatici presenta anche delle criticità. Secondo i dati di un censimento del Parco del Delta del Po, nel dicembre 2025 tra Lido di Volano e le zone limitrofe erano stati contati circa 650 daini.

Foto tratta dalla pagina Facebook del Bagno Isa – Lido di Volano