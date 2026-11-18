La cagnolina ha quasi dieci anni, è stata abbandonata sulla Trignina e ora è stata presa in custodia dall'Asl. Il caso nel paese che ha offerto una casa a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham

Si chiama “Bosco”. Ha quasi dieci anni, il pelo bianco e marrone, è una cagnolina meticcia di taglia media. È stata abbandonata sulla Trignina, ha attraversato Palmoli e Tufilo, ha raggiunto la contrada Mondola dove Nathan e Cathrine accudiscono i loro animali. Ha camminato per giorni in cerca di cibo o qualcuno che si fermasse, qualcuno che l’adottasse. Tuttavia, nutre ancora la speranza di trovare qualcuno che non la lasci più andare. Una storia, la sua, iniziata con un abbandono e proseguita con un vagabondaggio tra campagne e paesi. E adesso il Comune di Palmoli si sta impegnando per trovarle una sistemazione.

La custodia all’Asl

Bosco è arrivata fino al centro abitato di Palmoli, lì per un periodo una donna le ha dato da mangiare. Bosco ha cominciato a seguirla ovunque, persino al lavoro. Ma la sua presenza ha finito per creare malumori tra alcuni residenti. Ecco allora che è stata presa in custodia dall’Asl e condotta a Lanciano, in una struttura veterinaria. Qui è stata sterilizzata, ha ricevuto il primo vaccino, è risultata negativa al test per la leishmaniosi e le è stato applicato il microchip. Poi è arrivato il rischio di finire in un canile lontano dall’Abruzzo. A evitarlo è stata Mary Amoroso, presidente dell’associazione Amici di Zampa di Vasto. Ha deciso di prenderla personalmente con sé. Un gesto che le ha risparmiato il trasferimento in una struttura e le ha restituito una possibilità. «Abbiamo evitato di farla entrare in un canile, da dove non sarebbe più uscita», racconta Amoroso al Messaggero.

L’avviso del Comune di Palmoli

Il Comune di Palmoli ha quindi pubblicato un avviso alla cittadinanza per cercarle un’adozione. L’amministrazione invita chiunque voglia offrirle una casa a farsi avanti per concordare le modalità di affido. «Adottare è un gesto di grande solidarietà, significa donarle una nuova vita», scrive il Comune.