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Denunciano il vicino per i cani che abbaiano: «Insostenibile». Il proprietario va a processo

16 Novembre 2026 - 14:19 Alba Romano
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Dopo richieste e segnalazioni senza esito, i residenti hanno citato a giudizio il 66enne per disturbo della quiete: udienza fissata per l'8 giugno 2027
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A San Donato di Lecce la convivenza tra vicini è diventata ormai impossibile a causa dell’abbaiare continuo di tre cani. Una situazione che, secondo quanto denunciato da alcuni residenti a La Repubblica, va avanti da oltre un anno e che avrebbe compromesso pesantemente la «serenità» e la «qualità della vita» di diverse famiglie della zona. I protagonisti della vicenda sono tre pastori tedeschi, appartenenti a un uomo di 66 anni.

I loro latrati, a quanto riferito dai vicini, «si protraggono a tutte le ore del giorno e della notte», impedendo ai residenti di riposare e di svolgere normalmente le attività quotidiane all’interno delle proprie abitazioni. Nonostante le ripetute richieste rivolte al proprietario degli animali e le numerose segnalazioni alla polizia locale, il problema non sarebbe mai stato risolto. Una condizione che ha progressivamente esasperato gli abitanti, alcuni dei quali hanno raccontato a le difficoltà affrontate quotidianamente.

Notti insonni e conseguenze sulla salute

Le ripercussioni non riguarderebbero soltanto il riposo notturno, ma anche il «benessere psicologico» e «fisico» dei residenti, costretti in alcuni casi a tenere le finestre chiuse anche d’estate. Critica la situazione di un anziano che, a causa di una patologia, deve sottoporsi regolarmente «a sedute di emodialisi» e avrebbe bisogno di riposo e tranquillità, condizioni che il rumore costante gli impedirebbe di trovare in casa. Anche la moglie ha accusato le conseguenze dello stress, tanto da rivolgersi a uno psicologo che le ha diagnosticato una «sindrome ansiosa reattiva».

La citazione a giudizio per disturbo della quiete e l’udienza nel 2027

Dopo oltre un anno di tentativi senza risultati, i residenti hanno deciso di intraprendere un’azione legale nei confronti del proprietario dei tre cani, citandolo a giudizio con l’accusa di «disturbo della quiete». La vicenda approderà in tribunale l’8 giugno 2027, quando è prevista l’udienza predibattimentale. In quell’occasione, i vicini hanno annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile.

Foto copertina: PEXELS/PLATO TERENTEV

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