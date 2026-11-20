Per quasi 50 minuti il personale del carcere ha cercato due vene in cui inserire gli aghi. Poi le urla e i lamenti, prima che il detenuto morisse. Due mesi fa, in Tennessee, Christa Pike era sopravvissuta a due dosi dello stesso farmaco

«La mia gamba destra mi sta uccidendo». Reinaldo Dennes, 70 anni, è immobilizzato sulla barella della camera della morte del carcere di Huntsville, in Texas. Ha appena ricevuto un’iniezione letale, ma invece di perdere conoscenza comincia a lamentarsi del dolore. «Non credo sia normale. Non farmi soffrire così», implora. Dopo il caso di Christa Pike, sopravvissuta a un’iniezione letale in Tennessee lo scorso settembre, un’altra esecuzione problematica negli Stati Uniti. Dennes è morto giovedì 19 novembre, dopo essersi contorto e aver gridato per il dolore durante una procedura durata complessivamente 63 minuti.

Le difficoltà nell’iniezione

Dennes, condannato a morte nel 1997 per l’omicidio di Janos Szucs, è stato immobilizzato sulla barella alle 18.04. Poche ore prima, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva respinto la sua ultima richiesta di sospendere l’esecuzione.

Prima della somministrazione del farmaco, il detenuto ha rivolto un ultimo messaggio ai familiari: «Voglio soltanto che la mia famiglia e i miei cari sappiano quanto sono stato fortunato in questi trent’anni». Ha poi parlato della propria fede e dell’amore di Dio. Infine, ha dato il via all’esecuzione con poche parole: «Proceda, direttore».

Ma qualcosa è andato storto. Il personale penitenziario ha impiegato quasi 50 minuti per trovare due vene adatte alla somministrazione del pentobarbital. Dopo numerosi tentativi, gli aghi sono stati inseriti nel piede sinistro e nella parte sinistra del collo. Il farmaco ha iniziato a scorrere alle 18.52.

Il racconto del giornalista che ha assistito a quasi 500 esecuzioni

Tra i testimoni c’era Michael Graczyk, giornalista dell’Associated Press che dal 1983 ha assistito a quasi 500 esecuzioni capitali. «Dennes è stato diverso da tutti gli altri», ha scritto nel suo resoconto. All’inizio il settantenne appariva tranquillo, con gli occhi chiusi. Dopo la somministrazione del farmaco, però, ha cominciato a lamentarsi del dolore. «Il dolore!», ha gridato, prima di implorare Dio: «Prendimi, Padre! Prendimi tra le tue braccia!». Tra le urla e qualche imprecazione, si è lamentato di un forte crampo alla gamba destra. Per quasi tre minuti ha continuato a gemere, prima di emettere suoni simili a un russare e respirare sempre più lentamente. Sedici minuti dopo l’iniezione, alle 19.08, un medico ne ha dichiarato la morte.

«È stata senza dubbio un’esecuzione andata male», ha raccontato al Texas Tribune il reverendo Jeff Hood, consigliere spirituale che aveva già assistito a 15 esecuzioni. «Ha iniziato a muoversi violentemente sulla barella, avanti e indietro. Urlava: “La mia gamba, la mia gamba, la mia gamba”». Secondo Hood, Dennes continuava a contorcersi, ripetendo che il farmaco non stava funzionando come avrebbe dovuto.

La versione del carcere: «Potrebbe aver simulato il dolore»

Le autorità penitenziarie del Texas sostengono invece che tutte le procedure siano state rispettate. La portavoce del Dipartimento di giustizia penale, Amanda Hernandez, ha ammesso le difficoltà nel trovare le vene, ma ha ipotizzato che Dennes potesse aver esagerato o simulato il dolore. Secondo Hernandez, il detenuto aveva iniziato a lamentarsi prima della somministrazione del farmaco, indicando anche parti del corpo in cui non erano stati inseriti aghi. «Non c’è stato nulla di anomalo da parte nostra», ha dichiarato.

Una versione contestata dal reverendo Hood: «Ho tenuto la mano sulla spalla di Reinaldo per tutto il tempo. So quello che ho visto. Il Texas non può raccontare una storia diversa».

Chi era Reinaldo Dennes e perché era stato condannato a morte

Reinaldo Dennes era stato condannato a morte nel 1997 per l’omicidio di Janos Szucs, un commerciante di diamanti di 44 anni, ucciso a colpi di pistola il 24 gennaio 1996 nel suo ufficio a Houston. Dennes lavorava nello stesso edificio della vittima e, secondo gli investigatori, aveva organizzato la rapina insieme ad alcuni complici. Dall’ufficio erano spariti diamanti per circa 3,5 milioni di dollari e 200mila dollari in contanti, mai recuperati. Durante l’assalto era stata ferita anche una guardia giurata. Dennes aveva trascorso quasi trent’anni nel braccio della morte.

Il precedente di Christa Pike e le esecuzioni negli Stati Uniti

L’esecuzione di Dennes è stata la nona dall’inizio del 2026 in Texas, la trentanovesima negli Stati Uniti. Non è la prima a sollevare polemiche. Il 30 settembre scorso, nel Tennessee, Christa Pike, 50 anni, è sopravvissuta alla somministrazione di due dosi di pentobarbital. Secondo i suoi avvocati, il farmaco non sarebbe entrato correttamente nel sangue, accumulandosi nelle braccia e provocandole ustioni e vesciche. La donna è stata ricoverata in ospedale e ha ripreso conoscenza soltanto diversi giorni dopo.