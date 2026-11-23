La dichiarazione di Zelensky, che rivendica anche l'abbattimento di un elicottero. Tripoli annuncia un'indagine con Mosca. L'indiscrezione dei media di Kiev

A dirlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. È stata l’Ucraina ad attaccare due navi russe in Libia vicino al porto di Bengasi. I due vascelli sono la Merkury e la Ascalon. La prima è stata colpita all’alba. Si tratta della corvetta della classe Steregushchiy, progetto 20380, secondo l’identificazione effettuata dalla società statunitense di immagini satellitari Vantor. Le fotografie riprese dopo l’attacco mostrano l’unità capovolta e quasi completamente sommersa nelle acque del porto.

Zelensky ha riferito che è stato colpito anche un secondo obiettivo: la nave da carico russa MV Angara, utilizzata, secondo il presidente, per il trasporto di armi. «Proseguiamo le operazioni nelle acque designate», ha scritto Zelensky sull’app di messaggistica. Il presidente ha aggiunto che, insieme alla corvetta, è stato distrutto anche un elicottero da combattimento russo Ka-27.

L’attacco

I due droni che hanno colpito la corvetta Merkury nel porto di Bengasi sono stati lanciati da una base nella Libia occidentale, dove opera personale militare ucraino. Lo scrive Rbc Ukraine citando un rapporto dell’Institute for the Study of War (Isw), il think tank di ricerca militare di Washington. Le immagini satellitari mostrano che la corvetta russa si è capovolta ed è affondata. Funzionari militari libici legati all’Esercito Nazionale Libico (secondo l’Isw legato alla Russia) hanno dichiarato che gli ucraini hanno lanciato sei droni marittimi contro la Merkury, due dei quali hanno colpito la corvetta.

La nave stava scortando altre imbarcazioni da carico russe nel Mediterraneo, sospettate di trasportare materiale militare destinato all’esportazione. I media locali libici hanno successivamente diffuso filmati che mostrano altri droni marittimi attaccare una nave da carico russa al largo di Bengasi. L’imbarcazione, legata ad attività militari e battente bandiera maltese, è soggetta a sanzioni ucraine. Secondo alcune segnalazioni, faceva parte di un convoglio che trasportava un carico militare russo, partito da Baltijsk, nella regione di Kaliningrad, a metà ottobre.

I droni navali ucraini

I droni navali dell’Ucraina sono imbarcazioni a guida autonoma usati per attaccare bersagli nemici ma anche per missioni di ricognizione e sorveglianza. Le forze armate ucraine definiscono i loro droni navali “game-changer”, capaci cioè di cambiare le regole del gioco. Lo ricorda Sky News. I droni navali ucraini sono lunghi 5,5 metri e hanno un peso superiore ai 1.000 kg. Possiedono un’autonomia di 800 km e possono raggiungere una velocità massima di circa 80 km/h. Possono trasportare un carico bellico fino a 200 kg. Il loro costo è di circa 230.000 euro.

La Libia

Intanto in un comunicato diffuso nella tarda serata di ieri, lo Stato maggiore della Marina fedele al generale Khalifa Haftar ha assicurato che le forze aeronavali hanno neutralizzato le minacce e avviato le operazioni di soccorso dell’equipaggio del mercantile colpito. Le autorità hanno inoltre confermato il rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione delle infrastrutture portuali e delle acque territoriali.

Il governo parallelo libico guidato da Oussama Hammad aveva inizialmente confermato soltanto un’esplosione su una nave russa, precisando che si trovava a Bengasi per rifornirsi di carburante e viveri durante il viaggio di ritorno verso la Russia. Un secondo attacco ha interessato, nella serata di domenica, una nave commerciale al largo del quartiere costiero di Al Sabri.

L’Ascalon e la Mercury

Secondo la piattaforma OSINTtechnical e altre ricostruzioni basate su immagini e tracciati marittimi, il mercantile sarebbe l’Ascalon, unità da trasporto roll-on/roll-off registrata in Russia, con numero IMO 9198226, utilizzata in passato anche per il trasferimento di materiale militare russo. L’identificazione presenta tuttavia un elemento da chiarire. Due fonti militari libiche hanno riferito che il mercantile colpito batteva bandiera maltese, mentre i registri navali indicano per l’Ascalon la bandiera russa. Non è quindi ancora possibile escludere che le segnalazioni riguardino imbarcazioni diverse.

Sul fronte sanitario, un responsabile del ministero della Salute del governo orientale ha riferito di dieci feriti nell’attacco mattutino contro la nave russa, tutti con lesioni di media gravità. Il ministero ha successivamente confermato anche il ricovero di alcuni membri dell’equipaggio del mercantile colpito in serata, precisando che le loro condizioni sono stabili e le ferite lievi, senza indicarne il numero. Il governo Hammad ha assicurato che le infrastrutture del porto e della base navale, compresi i depositi, sono rimaste integre e che le attività sono riprese dopo lo spegnimento dell’incendio.

L’indagine con Mosca

Resta aperta un’inchiesta congiunta con Mosca per individuare i responsabili degli attacchi, mentre non risultano rivendicazioni ufficiali. Le autorità orientali hanno ribadito che la Libia non intende diventare un nuovo teatro della guerra tra Russia e Ucraina. Nel frattempo il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a margine della sua visita a Baku dice che bisogna evitare una guerra nel Mediterraneo.

giudizio di Tajani «sarebbe veramente pericoloso destabilizzare un Paese che si stava avviando verso la stabilità. La guerra nel Mediterraneo occidentale è qualcosa che deve essere evitata assolutamente», ha aggiunto. «Speriamo che si tratti solo di episodi. Noi lavoriamo comunque per costruire la pace garantire la sicurezza e la libertà di navigazione ma è preoccupante che in Libia ci sia una nuova tensione».