Succede in Missouri. Incriminata anche la nonna. Il bambino trovato denutrito in una casa piena di scarafaggi. Secondo l'accusa la madre ha ignorato una diagnosi di neoplasia alla ghiandola surrenale

In Missouri una madre è stata incriminata per omicidio in relazione alla morte del figlio di 3 anni, malato di cancro. Incriminata anche la nonna che si sarebbe dovuta occupare del piccolo. Il bambino è stato trovato in condizioni di estrema denutrizione, in un’abitazione fatiscente e infestata da scarafaggi. Secondo l’accusa la madre ha ignorato una diagnosi di neoplasia alla ghiandola surrenale, formulata dai medici due anni prima presso il Children’s Mercy Hospital di Kansas City.

Il neuroblastoma

Il neuroblastoma è un tumore raro delle cellule nervose infantili che, se trattato adeguatamente, offre buone probabilità di sopravvivenza. Ma il bambino non è mai stato curato né riportato in ospedale per i controlli necessari. Quando gli agenti sono giunti nella casa ad Ozark, si sono trovati di fronte al corpo del bambino, gravemente denutrito, che presentava delle protuberanze che, in un primo momento, la polizia aveva scambiato per lividi.

I tumori diffusi in tutto il corpo

L’autopsia ha rivelato che i tumori si erano diffusi in tutto il corpo del piccolo, interessando anche la fronte e il tronco. I soccorritori sono stati chiamati dalla madre dopo che il bambino aveva smesso di reagire. Gli operatori hanno trovato in casa «cibo in decomposizione, un’infestazione di insetti, feci e urina di animali, oltre a un accumulo estremo di rifiuti e oggetti». Destiny Schliefert è accusata di omicidio di secondo grado, abuso nei confronti di un minore, messa in pericolo del benessere di un minore e negligenza verso animali.