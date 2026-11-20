Il tycoon riferisce della volontà di Putin di chiudere la guerra in Ucraina per via diplomatica e annuncia la linea dura con il Congresso dopo il voto di medio termine: «Continuerò a porre il veto»

Dall’Iran alla corsa sulla Superintelligenza artificiale, passando per il conflitto in Ucraina e i rapporti con il Congresso dopo le elezioni di medio termine: il presidente americano Donald Trump ha toccato tutti i principali dossier internazionali e interni durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, all’indomani del suo rientro dall’Asia.

«Con l’Iran vogliamo un vero accordo, non avrà mai l’arma nucleare»

Sul dossier iraniano, il tycoon ha chiarito la linea rigida di Washington definendo l’operazione militare contro Teheran una «piccola mossa militare» e chiudendo a compromessi al ribasso: «L’Iran vuole un accordo, ma non vuole un accordo che sia accettabile per me. Vogliamo un vero accordo, non uno fasullo». Ribadendo che Teheran «non avrà mai l’arma nucleare», Trump ha riferito che circola una «voce» secondo cui l’Iran starebbe costruendo una bomba sporca, avvertendo che, se così fosse, gli Stati Uniti lo scoprirebbero e lo impedirebbero. Il presidente ha poi allargato lo sguardo agli arsenali globali: «Sono stato il primo a parlare di denuclearizzazione del mondo», ha rivendicato, ricordando che «la Russia ha almeno 3 mila testate».

«Dobbiamo costruire i data center, non possiamo permettere alla Cina di prenderli tutti»

Ampio spazio è stato dedicato alla competizione tecnologica con Pechino e allo sviluppo dei data center: «Dobbiamo costruire i data center, non permetterò che vengano collocati in altri Paesi, non possiamo permettere alla Cina di prenderli tutti. Gli Usa sono in vantaggio sulla Superintelligenza. Anche Xi è d’accordo nel chiamarla Superintelligenza non Intelligenza artificiale. E ci siamo accordati per avere paletti congiunti». Per evitare delocalizzazioni, Trump ha minacciato una «tassa molto pesante» contro le aziende americane che apriranno infrastrutture all’estero: «Con i chip e tutto il resto hanno lasciato che accadesse, e questo ha arrecato un danno enorme al nostro Paese». Quanto all’export verso Pechino, la linea resta selettiva: «Alla Cina venderemo solo chip di vecchia generazione. Se non glieli vendiamo, se li costruiranno da soli». Un passaggio anche sull’uscita di Jensen Huang da Nvidia: «Una persona brillante, vorrei che gli venisse data una seconda possibilità».

Canale aperto con il Cremlino per la pace in Ucraina

Sul fronte russo-ucraino, il capo della Casa Bianca ha riferito di un canale aperto con il Cremlino: «Putin ha espresso il desiderio di finire la guerra in Ucraina con mezzi diplomatici. Stiamo avendo degli ottimi colloqui, ci sono buone possibilità di raggiungere un accordo. In Russia e Ucraina 25 mila morti al giorno», aggiungendo poi che né Zelensky né Putin sanno come mettere fine al conflitto.

«I democratici? Io porrò il veto»

Infine, guardando agli equilibri politici interni dopo l’esito del midterm, Trump ha rivendicato l’uso del veto presidenziale, definendolo «un potere estremo» la cui sola minaccia avrebbe spinto i democratici a moderare le proprie proposte legislative: «Mi manderanno dei provvedimenti e io porrò il veto. Poi me ne manderanno altri e io porrò nuovamente il veto», ha avvertito, aggiungendo: «E potrebbero andare avanti così per due anni e un mese, perché è questo il tempo che abbiamo a disposizione, e io continuerò a porre il veto».