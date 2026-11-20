Nelle immagini CCTV del banchetto, Putin e Trump sono allo stesso tavolo

Circola su Facebook una foto che mostra Donald Trump e Xi Jinping a un banchetto, con Vladimir Putin cerchiato in rosso a un altro tavolo sullo sfondo. Il post, che non indica luogo né data, la collega all’incontro di questi giorni tra i tre leader per sostenere che Xi «continua a umiliare delicatamente» il presidente russo. L’immagine è stata generata con l’IA e non è una foto del vertice di Shenzhen.

Il post e le affermazioni sul banchetto

Il testo del post che accompagna l’immagine recita così: «Xi continua a umiliare delicatamente il dittatore russo con la solita astuzia cinese. Trump è l’ospite principale, e ovunque Xi si assicura che sua moglie separi Putin da lui. Durante la sessione fotografica, Xi ha personalmente spostato Putin di lato. Anche al banchetto, Putin è stato seduto di fronte alla moglie. Certo, è un onore, ma è anche frustrante e molto».

Il controllo di OpenAI indica che la foto è stata generata con l’IA

Una versione dell’immagine senza il cerchio rosso circola anche su X.

Abbiamo sottoposto l’immagine allo strumento di verifica dei contenuti di OpenAI, riscontrando che il contenuto è stato generato con i propri strumenti.

La vera tavolata e la posizione di Putin

L’immagine generata con l’IA mostra dei tavoli separati. In realtà, l’incontro si è tenuto in una tavolata unica, come riportato dalla televisione cinese CCTV.

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