Non c'è alcuna fonte né traccia dell'episodio, mentre la falsa notizia circola almeno dal 2025

Circola la storia secondo cui il portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma avrebbe «zittito» la stampa francese difendendo Giorgia Meloni, al punto da spingere il Ministero degli Esteri a chiedere chiarimenti. La presunta notizia circola da mesi, ma non esiste alcuna fonte che documenti l’episodio.

Cosa raccontano i post social

Uno dei post risulta condiviso dalla pagina United Fan Forum, il 14 novembre 2026: «Avete mai visto un campione difendere la propria patria con questa ferocia? Gianluigi Donnarumma ha zittito la stampa francese con una lezione di stile e patriottismo che nessuno si aspettava. Davanti alle provocazioni ideologiche di chi cercava di umiliare l’Italia e Giorgia Meloni, il portiere ha alzato la voce ricordando il rispetto dovuto a un popolo che lavora e suda ogni giorno. Una risposta epica che ha scatenato un terremoto tra Roma e Parigi, portando persino il Ministero degli Esteri a chiedere chiarimenti ufficiali. Non permetteremo a nessuno di calpestare il tricolore». Nell’immagine in allegato viene mostrato anche il presidente francese Macron, che però non viene menzionato nella falsa narrazione.

Perché il racconto non regge

All’interno della storia mancano numerosi elementi che dovrebbero far parte della notizia. Non viene indicata quale testata francese avrebbe attaccato Meloni, quale giornalista, con quale frase, e soprattutto in quale occasione.

Anche la presunta richiesta di chiarimenti del Ministero degli Esteri non ha riscontri, ma soprattutto una questione diplomatica del genere, nata dalle parole di un portiere noto a livello mondiale, sarebbe stata una notizia da agenzia.

La narrazione circolava già nel 2025

La trama, del resto, non è nuova. Nel giugno 2025 Butac aveva analizzato un video su YouTube, pubblicato dal canale VIRALE, che raccontava una storia analoga. In questo caso, viene indicato come protagonista un giornalista de L’Équipe che avrebbe attaccato Meloni dopo la finale di Champions League e Donnarumma avrebbe risposto in sua difesa. Come ben riporta Butac, non c’è alcun riscontro della dichiarazione attribuita al cronista e al portiere della nazionale italiana.

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