La clip circola da più di un anno ed è stata decontestualizzata per la narrazione No Vax

Circola un video al microscopio presentato come la prova di «nanobot» trovati nei vaccini anti Covid, falsamente definiti «sieri genici sperimentali», e collegati a Domenico Biscardi, che ne avrebbe parlato prima di morire. Il filmato mostra invece un rotifero, un microrganismo pluricellulare delle acque dolci, e circolava su X già nel febbraio 2025, senza alcun riferimento ai vaccini.

Cosa afferma il post su Facebook

Il post che accompagna il video apre con l’invito «CONDIVIDETE PRIMA CHE CENSURINO» per poi scrivere: «Guardate cosa abbiamo trovato nei sieri genici sperimentali, i NANOBOT di cui parlava Biscardi poco prima di morire». Si chiude chiedendo di mostrare il filmato ai «televirologi» e con la frase «PRETENDIAMO UNA SPIEGAZIONE». Il video, di 25 secondi, è descritto come «Microscopia quantistica in campo leggermente oscuro».

Perché nel video c’è un rotifero e non un nanobot

Nel filmato si vede un organismo allungato e trasparente, con organi interni distinguibili e due lobi circolari ciliati all’estremità, ripreso accanto a un’alga verde e a un filamento, caratteristiche compatibili con un rotifero. Il video circolava nel 2025 nel suo contesto reale, indicando le riprese di un «Limnias», un genere di rotiferi.

Il post fa riferimento a Domenico Biscardi, personaggio di cui ci siamo occupati nel fact-check del 31 ottobre 2026 in cui si spiega che non c’è traccia di sue presunte scoperte sul grafene nei vaccini. Già nel fact-check del gennaio 2022 emergeva che la fonte citata da Biscardi era un filmato fatto da terzi, che non provavano affatto la presenza di materiali estranei nei vaccini anti Covid.

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