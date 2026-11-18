Il filmato ufficiale del 16 novembre mostra due strette di mano a Gerusalemme, mentre le parole contro Netanyahu non compaiono nel discorso del premier ceco

Il premier ceco Andrej Babiš si sarebbe rifiutato di stringere la mano a Benjamin Netanyahu durante la visita a Gerusalemme e avrebbe accompagnato il gesto con un duro atto d’accusa contro il primo ministro israeliano per i crimini commessi contro i civili. È la tesi che circola con un video e con un testo in italiano. Le dichiarazioni attribuite a Babiš, in realtà, sono false e il video risulta tagliato, omettendo la stretta di mano e i sorrisi successivi.

Il post e il video che circolano

Il video viene accompagnato dalla seguente narrazione:

Il primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis non ha stretto la mano a Netanyahu: “Sei un assassino e creatore di terrorismo; il tuo passato è pieno di crimini e piccoli reati. I crimini che commetti contro bambini e persone innocenti – insieme alla confiscazione di terre e all’espulsione dei loro legittimi proprietari – sono al di là di ciò che la mente umana può immaginare. La pura brutalità di queste azioni non può essere giustificata”.

Altri post, invece, riportano solo la presunta mancata stretta di mano: «Il presidente della Repubblica Ceca si è rifiutato di stringere la mano a Netanyahu».

Il discorso di Babiš non contiene le frasi attribuite

Il filmato ufficiale, diffuso il 16 novembre 2026 dal canale IsraeliPM, mostra l’incontro completo, nel quale Babiš parla di cooperazione e amicizia, per poi mostrare i due leader che si stringono la mano.

Nel suo intervento Babiš ha parlato di cooperazione in sanità, trattamento delle acque e cyber, del contratto per i sistemi antiaerei SPYDER firmato dal suo governo nel 2021, di un consiglio per l’intelligenza artificiale (IA) e di un nuovo ospedale militare a Praga. Ha ringraziato per la «warm hospitality» e ha chiamato Netanyahu «dear Bibi». Di fatto, l’unico a parlare di terrorismo è Netanyahu, che nel suo discorso si riferisce ad Hamas e all’Iran.

Il video ufficiale mostra la stretta di mano due volte

Nel filmato del Government Press Office la stretta avviene in due momenti distinti. La prima arriva dopo l’intervento di Netanyahu, mentre il sottotitolo recita «Welcome, friend» e Babiš sorride.

La seconda è al termine dell’intervento di Babiš, che chiude parlando della Repubblica Ceca come di un Paese in cui investire.

In sintesi

Babiš non ha pronunciato le accuse citate nei post social e il video omette la stretta di mano con Netanyahu. Il video che circola fa intendere che ci sia stato un rifiuto nella stretta di mano, grazie al taglio che omette proprio tale gesto.

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