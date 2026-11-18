Una grafica nega l’origine IA di due immagini, già smentite nel 2025, e cita un presunto dissidente senza cognome né fonte

Circola su Facebook una grafica che presenta come «verificato» un video di bambini immersi in acqua fangosa sotto una tenda. Sostiene che non sia un contenuto generato con l’IA e che la vista più ampia mostri una piscina gonfiabile e un uomo con un tubo da giardino, prova di un set allestito da sostenitori e affiliati di Hamas. La narrazione è falsa perché le immagini dei bambini allagati a Gaza, presentate come «verificate», sono generate con l’IA. Si tratta di una nuova variante di quella che avevamo già analizzata il 17 dicembre 2025. Il testo in fondo alla grafica aggiunge che a rivelare il trucco sarebbe il «dissidente palestinese Seif», ma non c’è riscontro sulla sua identità.

Cosa dice la grafica sui bambini allagati a Gaza

Nel riquadro di sinistra si vedono dei bambini immersi fino al petto in acqua fangosa sotto un telo scuro. In quello di destra la scena appare con una piscina gonfiabile blu e un uomo che spruzza acqua con un tubo.

Il presunto dissidente senza cognome e fonti

La didascalia aggiunge che a rivelare il trucco sarebbe il «dissidente palestinese Seif», secondo cui Hamas controllerebbe i media e i suoi sostenitori allestirebbero «veri e propri set cinematografici» per la propaganda. Non viene riportato alcun cognome del presunto dissidente, profilo social, video o intervista per risalire alla sua identità. Nell’immagine sono presenti due timbri «Verificato» per smentire l’origine IA delle scene, senza però indicare cosa e come sia stato verificato.

Perché la seconda immagine non è un dietro le quinte

La prima immagine riprende le stesse strutture sceniche dei video generati con l’IA pubblicati da un account TikTok che in precedenza diffondeva video sul Sudan, come documentato nella nostra precedente verifica sul video dei bambini allagati sotto le tende. La seconda, molto probabilmente creata a partire dalla prima, mostra mani con dita deformi e del tutto innaturali, come spiegato nel fact-checking sulle immagini usate per la presunta Pallywood.

Smentire queste immagini non significa negare i problemi a Gaza

Come scritto nella verifica su una foto notturna di tende allagate generata con l’IA, le alluvioni di novembre nella Striscia sono reali e documentate da immagini di agenzia, come quelle di AFP e Reuters del 7 novembre dal quartiere di Remal, a Gaza City. Anche la dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di Italia, Regno Unito, Canada e Australia parla di una situazione «drammatica», con stime preliminari dell’ONU che indicano circa 226mila persone colpite e oltre 40mila ripari danneggiati dalle piogge del 7 e 8 novembre.

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